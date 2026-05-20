Berserk: ya sabemos cuándo sale el capítulo 384 del manga

Ha pasado casi un año, desde que el manga de Berserk apareció en las paginas de la revista Young Animal. Sin embargo, a pesar de recientemente recordar el aniversario de la partida de Kentaro Miura, Mori no confirmó cuándo podríamos ver publicado el capítulo 384 del manga de Berserk.

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¿Qué pasó en el capítulo 383 de Berserk?

En el capítulo 383 del manga de Berserk, Guts está en su peor momento físico y mental. Tras el secuestro de Casca a manos de Griffith, el Espadachín Negro cayó en un estado catatónico y perdió las ganas de pelear. En ese estado de depresión absoluta, él y su grupo llegaron al Imperio Kushan buscando refugio. Sin embargo, los líderes de esta nación descubrieron la marca del sacrificio en el cuello de Guts. Convencidos de que el guerrero es un enviado maldito bajo el control de la Mano de Dios, la élite Kushan decidió encerrarlo en una misteriosa cueva mágica de la que nadie ha salido jamás con vida.

¿Cómo inicia y cuándo sale el capitulo 384 del manga de Berserk?

El capítulo 384 debería iniciar con un Guts totalmente quebrado e indefenso en el imperio Kushan. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho tiempo. Ya que, fue anunciado que en el número 12 de la revista Young Animal del 2026, la cual tiene cómo fecha de estreno el viernes 12 de junio, se publicará el capítulo 384 del manga de Berserk.

Junto al anuncio de la fecha de publicación del capítulo 384 del manga de Berserk, el editor de la revista lanzó el siguiente comentario. ¿Qué verá Guts, sellado en el santuario, en la oscuridad..!?. Así que esperamos que este nuevo capítulo de la obra de Miura a cargo de Mori y Studio GaGa avance en el estado del protagonista luego de un año de ausencia en las páginas de la revista Young Animal.

Vía: @AsHBySLd