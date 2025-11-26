Videojuegos

Cómo unirse a la beta cerrada de Spellcasters Chronicles

Pruebas de lanzamiento de hechizos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Hace unas semanas les presentamos el nuevo juego de Quantic Dream. Un título multijugador competitivo de ‘acción estratégica’ con elementos de MOBA y creación de mazos que no parece haber tenido un mal recibimiento debido al saturado mercado de ‘juegos como servicio’ multijugador en el que vivimos. Si de todos modos les llamó la atención este juego llamado Spellcasters Chronicles, tal vez les interese saber que ya pueden solicitar acceso a una ‘playtest’ o beta cerrada que se llevará a cabo muy pronto.

Esta prueba de juego se va a llevar a cabo entre el jueves 4 y el lunes 8 de diciembre de 2025. Si quieren hacer parte de ella, pueden visitar la página del juego en Steam para buscar y dar clic el botón Solicitar acceso.

Alternativamente también pueden llenar el formulario de inscripción en la beta cerrada disponible en el sitio web oficial de Spellcasters Chronicles.

En la beta tendremos acceso a seis personajes y mazos con 11 criaturas, 8 hechizos, 2 edificios y 2 titanes, lo que debería ser más que suficiente para probar sinergias interesantes y experimentar lo que ofrece el sistema de juego.

Esta beta cerrada es exclusiva para PC. Estos son los requisitos mínimos y recomendados para que puedan jugar sin problemas. 

Requisitos Mínimos

  • CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5500 o equivalente (6 núcleos / 12 threads)
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 o equivalente, con al menos 8 GB de VRAM
  • Memoria RAM: 32 GB
  • Almacenamiento: SSD NVMe
  • Sistema operativo: Windows 11

Requisitos recomendados

  • CPU: Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 7 3700X o equivalente (8 núcleos / 16 threads)
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT o equivalente, con al menos 10 GB de VRAM
  • Memoria RAM: 32 GB
  • Almacenamiento: SSD NVMe
  • Sistema operativo: Windows 11
