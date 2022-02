Bethesda dice adiós a su ‘launcher’, sus juegos llegarán a Steam

Una de las pequeñas grandes molestias que afectaban a los jugadores de PC era la gran cantidad de ‘launchers’ a los que debíamos recurrir para manejar y acceder a nuestra colección de juego. Esto no es debido solo a la variedad de tiendas, sino porque cada una de las grandes empresas de la industria solía tener el propio. Esto ha ido cambiando y Bethesda abandonará su ‘launcher’ tras una migración de juegos a Steam.

Esta noticia fue revelada en la página oficial de la misma empresa y fue muy bien recibida por la comunidad ‘gamer’. La decisión probablemente tenga que ver con la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft.

¿Qué pasará con los juegos que tenemos en el ‘launcher’ de Bethesda?

A partir de abril de 2022 comenzará un proceso de migración que permitirá ‘mover’ los juegos de la cuenta de Bethesda a la de Steam. Si no tienen una cuenta en la plataforma de Valve —¿en serio? ¿tienen una cuenta en Bethesda.net y no en Steam?— tendrán que crear una. La cuenta de Bethesda seguirá siendo necesaria. A partir de mayo de 2022, no podremos seguir jugando mediante el viejo ‘launcher’.

Algunas de las partidas guardadas se migrarán automáticamente. Otras requerirán algunos pasos extra por parte de los jugadores, como copiar manualmente ciertos archivos en sus PC. La excepción es Wolfenstein: Youngblood, cuyas partidas no se podrán transferir. En el caso de monedas virtuales, DLC de diferentes juegos y objetos de Fallout 76, todos deberían moverse automáticamente con los juegos.

Por último, todo indica que la lista de amigos de Bethesda.net también se fusionará con la de Steam tras la migración.

¿Qué pasará con el dinero que tenemos en la billetera de Bethesda.net?

Todo el dinero que tengamos en esta plataforma también será movido a Steam durante la migración.

La verdad, nos alegra tener que recurrir a menos aplicaciones a la hora de jugar, aunque nos preocupa un poco la consolidación en torno a Steam.

Fuente: Bethesda