Beyond Good & Evil: Edición de 20° Aniversario – Reseña

Jugué este título por primera vez en 2010 cuando salió la versión HD para Xbox 360. Fue uno de los primeros videojuegos sobre los que escribí un ensayo en internet, lo que es muestra suficiente de lo mucho que significa para mí la aventura de Jade. Aunque me quedan pocas esperanzas de ver algún día su secuela, me siento muy feliz de poder disfrutar de la versión “mejorada y expandida” del juego original para celebrar el 20° aniversario de Beyond Good & Evil y así escribir una nueva reseña.

Michael Ancel —uno de los creadores de Rayman— dirigió el juego original y se lanzó para PS2, Xbox y GameCube en el año 2003. No fue un gran éxito de ventas, pero se convirtió en una obra de culto. También es una de las historias menos ambiguamente políticas de esa era de los videojuegos.

La trama es la misma de hace más de dos décadas. Hillys es uno de los planetas bajo el ataque de una especie alienígena llamada DomZ. Aunque las fuerzas militares conocidas como Secciones Alpha están luchando, la situación se vuelve cada vez peor para los habitantes. Jade, una joven fotógrafa que está a cargo de un orfanato junto a su tío Zerdy, es contratada para tomar unas fotos que comienzan a desentrañar una grave conspiración relacionada con la guerra.

¿La cámara es más fuerte que la espada?

Beyond Good & Evil es un juego de acción y aventura. Aunque su trama sugiere infiltración, fotografía, puzles y sigilo —y esos elementos definitivamente están presentes— también hay muchos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, combate vehicular y escapes a toda velocidad. Eso suena emocionante, pero tienen que recordar que este es un videojuego de otro tiempo. Las mecánicas de combate no son nada complejas. Muchas de sus ideas más interesantes ya fueron expandidas y mejoradas por otros títulos desde su lanzamiento inicial. Eso no significa que este juego no valga la pena, pero es algo que deben tener en cuenta a la hora de jugarlo.

A pesar de los combates, la principal arma de Jade no es su vara ni si lanzadiscos, si no su cámara. Este juego hace un fantástico trabajo al transmitir la idea de que esta guerra no se puede ganar a golpes y disparos, sino sacando la verdad a la luz. La misión de Jade al infiltrarse en las bases de los DomZ y las Secciones Alpha es fotografiar situaciones incriminatorias y enviarlas a sus aliados para que las publiquen y así el pueblo se rebele contra lo que está ocurriendo. Es satisfactorio visitar la ciudad después de una misión y ver cada vez más personas con pancartas protestando gracias a nuestras acciones.

Es refrescante lo directo que es el mensaje de este título. Ataca directamente el poder militar y muestra la forma en que usa propaganda para manipular la opinión pública. También hay elementos que critican el colonialismo y defiende el rol de una prensa libre. Por supuesto, es una idea utópica. Hoy en día vemos como la verdad no necesita ser manipulada porque el pueblo elige creer lo que se acomode a su ideología, no importa que tan falso pueda ser. Los medios han sido absorbidos por corporaciones que los usan en su beneficio y la poca prensa libre no tiene el alcance ni el poder de cambiar corazones y mentes. La verdad no está deteniendo genocidios ni victorias fascistas.

Esta edición de 20° aniversario de Beyond Good & Evil llegó cuando más la necesitaba. Ya que no puedo hacer nada por arreglar el mundo real, es agradable experimentar una fantasía de poder en la que puedo salvar a todos armado con la verdad.

20 años de historia

El elefante que encontramos en la misma habitación que esta versión mejorada es lo mucho que hemos esperado su secuela. Ubisoft anunció Beyond Good & Evil 2 en 2017 y seguimos sin saber nada al respecto. Se supone que sigue en desarrollo, pero son pocos los que de verdad creen que vayamos a ver este juego algún día.

Esta edición de 20° aniversario tiene varias novedades —como nuevas apariencias para los personajes, un modo ‘speerdun’ y mejoras de calidad de vida— pero la más llamativa es una nueva misión. Esta no solo revela detalles sobre el misterioso pasado de la protagonista Jade, sino que hace un vínculo directo con la secuela que seguimos esperando. No es una misión larga y se basa en visitar escenarios conocidos del juego. También incluye nuevas secuencias de video que los fanáticos de este título definitivamente van a querer ver.

La otra gran adición es una nutrida galería llena de diseños, arte y videos del desarrollo de Beyond Good & Evil . Esta es absolutamente fantástica y tiene mucho material que ni siquiera los más fanáticos habían visto antes. Un verdadero tesoro de la preservación de los videojuegos y su historia.

Algo está mal en Hillys

Tristemente, no todo es tan bello en Beyond Good & Evil: Edición de 20° Aniversario y por más que quiera alabar el juego en esta reseña, tengo que mencionar también los problemas que tuve.

Durante las casi 11 horas que duró mi partida tuve dos ‘crashes’ que me sacaron del juego, un archivo de salvado corrupto y un bug que me impedía continuar la historia. Pude solucionar todos esos problemas reiniciando o cargando una partida anterior gracias a que esta edición de aniversario tiene un excelente sistema de autoguardados, checkpoints constantes y la posibilidad de subir partidas a la nube de Ubisoft Connect.

También vi algunas texturas extrañas en los gráficos. Encontré personajes que bloqueaban el camino a seguir y una cámara que se quedó atascada en unas pocas ocasiones. Estos problemas se suman a los que trae el juego original, como controles que a veces son imprecisos y personajes acompañantes con mala inteligencia artificial.

Esto me lleva al siempre desagradable problema de dar una calificación numérica en esta reseña de Beyond Good & Evil: Edición de 20° Aniversario. Aún a pesar de los elementos de jugabilidad que se sienten anticuados, es un excelente título. Sin embargo, no puedo darle una nota por encima de 8/10 debido a los problemas que encontré. Sé que muchos lectores consideran que todos los juegos que están por debajo de esa calificación no valen la pena. Eso me enoja. 7/10 e incluso 6/10 son notas positivas para juegos que muchos pueden disfrutar a pesar de los puntos negativos que puedan tener.

Por eso termino esta reseña pidiendo a esa clase de lectores que consideren todo lo que leyeron aquí antes de desechar el juego por una nota que les parece baja (aunque definitivamente no lo es). Este es un gran clásico que merece ser jugado. Esta edición de aniversario nos da la excusa perfecta para hacerlo por primera vez o para revivir esa experiencia.

Reseña de Beyond Good & Evil: Edición de 20° Aniversario hecha con una copia digital para PS5 provista por Ubisoft. El juego también está disponible para PS4, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC.