Desarrolladores de Big Walk admiten haber usado IA generativa en medio de controversia con los premios Independent Games Festival

El uso de las herramientas de IA generativa se sigue propagando como un virus en el mundo del desarrollo de videojuego y las cosas no lucen nada bien para el futuro. Debido a las reglas de la entrega de premios Independent Games Festival que se celebra cada año en el marco de la Game Developers Conference, todos los estudios de los juegos considerados deben revelar si usaron inteligencia artificial generativa (LLM) en su desarrollo y eso llevó a la revelación de que ésto se uso para ayudar a terminar uno de los juegos más queridos del año: Big Walk.

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Un grupo de miembros del jurado de los Independent Games Festival (IGF) entre los que se encuentran nombres reconocidos de la industria y del periodismo de videojuegos como Austin Walker, Dan Floyd, Lena Raine, Osama Dorias y Sam Barlow emitieron un comunicado declarando que se niegan a votar por cualquier juego que haya usado IA generativa en su desarrollo sin importar en que forma —arte, código, etc.— debido a los efectos negativos que tiene esta tecnología en el medio ambiente, la economía, la salud mental y en la propagación de desinformación.

Pueden leer el comunicado en inglés en la siguiente publicación.

Over the past month, IGF judges and jurists have had intense, difficulty, generous, and deeply engaged conversations about AI and the games industry. This statement is the result of those conversations. — austin_walker (@austinwalker.bsky.social) 2026-11-09T22:42:15.552Z

Siguiendo la conversación al respecto en redes sociales nos dimos cuenta que la discusión entre jurados que dio origen a este comunicado giraba principalmente en torno al juego Big Walk del estudio australiano House House. Aunque no había sido hecho público antes, sus desarrolladores habían usado IA generativa en el código del juego.

En medio de la controversia, los creadores del juego admitieron públicamente el uso de herramientas de LLM en el desarrollo y agregaron la siguiente sección a la sección de respuestas a preguntas frecuentes en su página web:

En la etapa final del desarrollo de Big Walk, House House utilizó LLM específicamente para solucionar problemas técnicos complicados y ‘errores de programación’bugs’. En algunos casos, se tomaron partesde las respuestas generadas por los modelos como punto de partida que fueron posteriormente modificados para integrarlos en el código del juego. Estimamos que menos del 0,1 % del código de Big Walk está relacionado con este uso. Fuera de este contexto, no se empleó inteligencia artificial generativa en ninguna otra parte del desarrollo del juego. El uso principal que House House hizo de las LLM fue para investigar mediante chatbots problemas relacionados con código de terceros. (…) Escribimos una versión de esta explicación porque era un requisito sugerido para nuestra candidatura al IGF (Independent Games Festival). No publicamos ninguna declaración al respecto en Steam porque esa plataforma no exige informar sobre el uso de código o de chatbots. Compartimos esta información ahora porque el tema se ha vuelto de interés público. Esto no es un respaldo ni una defensa del uso de herramientas de IA, por mínimo que sea. Nos preocupa que declaraciones voluntarias como esta puedan ayudar a normalizar esta tecnología o a que se perciba como algo «inevitable». Apoyamos la labor de quienes intentan limitar los daños que la IA generativa está causando a los videojuegos y a nuestro mundo, y pedimos disculpas porque el uso de modelos de lenguaje (LLM) en Big Walk tal vez no cumpla con sus estándares. Big Walk se desarrolló sin una política interna sobre el uso de la IA, y consideramos que esa ausencia de política constituye un fallo. Trabajaremos para contar con una política más completa de cara al futuro.

Debido a este tema, el grupo de jurados de IGF que mencionamos inicialmente no votará por Big Walk y eso podría resultar en que el juego no sea considerado en la entrega de premios. Resulta notable que esta ocurra solo días después que de House House recibiera mucho amor por un lado y mucho odio por el otro debido a su decisión de no lanzar el juego en Xbox para apoyar el boicot contra Microsoft.

La situación sobre el uso de IA generativa en el desarrollo de Big Walk y el comunicado de los jurados de los IGF ha resultado en una pequeña controversia. Muchos jugadores que se oponen al uso de IA en los videojuegos parecen hacerlo solo cuando el resultado se puede ver en el producto final —con arte, voces, música y texto— y no les molesta tanto que se use en el código. Por otro lado, otros consideran que no se debe usar para absolutamente nada por los perjuicios que tiene el uso de esta tecnología.

Esta situación puede traer consecuencias imprevistas. Unos creen que la posición de los jurados de IGF es una firme declaración de que el uso de la IA no es inevitable y que está bien oponerse a ésta de cualquier forma, pero también es posible que la revelación sobre el uso que se dio a las LLM en el desarrollo de Big Walk —un juego que resultó ser muy exitoso y bien recibido inicialmente— ayude a normalizarlas y que más estudios se pongan a usarlas sin revelar qué están haciendo.

Big Walk está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.