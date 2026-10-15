Videojuegos

Big Walk no está en Xbox porque sus desarrolladores están participando en un boicot contra Microsoft

A caminar a otro lado.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 4 min

El más reciente juego de los creadores del genial Untitled Goose Game ya es considerado uno de los mejores juegos del año. Big Walk salió a la venta a comienzos de agosto de 2026 y con su original sistema multijugador ha conquistado a los jugadores de PlayStation, PC y Nintendo, pero no a los de Xbox porque ese juego no salió para esas consolas.

¿Por qué no tenemos este juego en Xbox? El estudio australiano House House se tomó el tiempo de responder a esa pregunta con un elaborado comunicado publicado en su página web. Esta es nuestra traducción al español del mensaje.

- Publicidad -

En junio de 2026 anunciamos que el lanzamiento de Big Walk estaría limitado a computadoras, Switch 2 y PS5. Desde entonces hemos recibido muchos mensajes y comentarios preguntando sobre un futuro lanzamiento en Xbox. Vamos a responder esas preguntas aquí.

Hemos tomado la decisión de no lanzar Big Walk en Xbox de acuerdi al llamado de boicot del movimiento BDS liderado por Palestinos y su designación de Microsoft Games como un objetivo prioritario. Si necesitan entender nuestros motivos, recomendamos leer sobre por qué Microsoft es un objetivo prioritario de BDS, los éxitos que esta clase de presión ya ha tenido en esa empresa y especialmente el video sobre el tema hecho por People Make Games.

Siempre ha sido nuestra intención que Big Walk sea jugado por grupos de amigos y sabemos que no poner el juego en Xbox va contra esas intenciones. Esta decisión significa que hay personas que no podrán jugar Big Walk con sus amigos y entendemos la decepción que estamos causando. Nosotros también estamos decepcionado.

Nos encantaría quela gente pudiera jugar el juego en Xbox, pero no hasta que Microsoft y/o Xbox hayan sido removidos como objetivos del boicot de BDS.

Tomamos esta decisión con la creencia de que se pueden lograr cambios significativos en el mundo y que la acción colectiva y coordinada puede confrontar incluso los intereses más poderosos, y que algún día Palestina será libre.

Gracias por su comprensión.

Pueden leer el texto original en inglés a continuación.

Los boicots suelen ser poco efectivos a menos que sean organizados por grupos con capacidad de acción y comunicación, objetivos claros y que saben lo que hacen. Aunque los típícos boicots de internet no suelen tener gran alcance, el movimiento BDS si ha logrado que Microsoft bloquee a Israel del uso de herramientas de vigilancia en masa. Si la presión continúa se podría lograr incluso que abandonen a ese estado como cliente.

Esperamos que eso pase para que Big Walk pueda ser lanzado en Xbox y los usuarios de la consola puedan disfrutar de este gran título.

Más temas controversiales

Anuncian traje de baño para Storm en Marvel Rivals y se crea una controversia, desarrolladores responden
 Anuncian traje de baño para Storm en Marvel…
Creadores de Stellar Blade subieron un video generado por IA para promocionar la secuela, pero todos lo odian
 Creadores de Stellar Blade subieron un video generado…
PlayStation puso «restricciones estrictas» a las redes sociales de sus empleados debido a las reacciones causadas por la noticia sobre los juegos físicos
 PlayStation puso «restricciones estrictas» a las redes sociales…
Analistas creen que PlayStation persistirá en su plan de acabar con el formato físico a pesar de las protestas de los jugadores
 Analistas creen que PlayStation persistirá en su plan…
Desarrolladores del nuevo Tomb Raider tratan de calmar las cosas explicando cómo usan la IA generativa en el juego, pero los jugadores no están convencidos
 Desarrolladores del nuevo Tomb Raider tratan de calmar…
Revelaron las skins del pase de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3 y ya están causando controversia
 Revelaron las skins del pase de Fortnite Capítulo…

Big Walk está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y para PC y Mac mediante Steam.

Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión
Así funciona el viaje rápido por el mapa de Castlevania: Belmont’s Curse
Street Fighter: la película tendrá secuencias animadas en honor al anime del 95
007 First Light para Nintendo Switch 2 viene con el traje GoldenEye, esto incluye la edición Deluxe y fecha de lanzamiento
The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2 introduce el Coliseo de los monstruos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión
No hay comentarios

Lo último

La grandiosa figura de Junko Enoshima que celebra el aniversario 15 de Danganronpa
Cultura POP
Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom, así controlas al señor del castillo y a La mujer invisible
Videojuegos
Tres nuevos headsets de Pokémon se unen a la colección de Razer
Tecnología
La historia de CONTROL Resonant explicada: qué es la Patronización, el ‘lore’ de Jesse y Dylan, el significado del final y más
Videojuegos