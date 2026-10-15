Big Walk no está en Xbox porque sus desarrolladores están participando en un boicot contra Microsoft

El más reciente juego de los creadores del genial Untitled Goose Game ya es considerado uno de los mejores juegos del año. Big Walk salió a la venta a comienzos de agosto de 2026 y con su original sistema multijugador ha conquistado a los jugadores de PlayStation, PC y Nintendo, pero no a los de Xbox porque ese juego no salió para esas consolas.

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¿Por qué no tenemos este juego en Xbox? El estudio australiano House House se tomó el tiempo de responder a esa pregunta con un elaborado comunicado publicado en su página web. Esta es nuestra traducción al español del mensaje.

En junio de 2026 anunciamos que el lanzamiento de Big Walk estaría limitado a computadoras, Switch 2 y PS5. Desde entonces hemos recibido muchos mensajes y comentarios preguntando sobre un futuro lanzamiento en Xbox. Vamos a responder esas preguntas aquí.



Hemos tomado la decisión de no lanzar Big Walk en Xbox de acuerdi al llamado de boicot del movimiento BDS liderado por Palestinos y su designación de Microsoft Games como un objetivo prioritario. Si necesitan entender nuestros motivos, recomendamos leer sobre por qué Microsoft es un objetivo prioritario de BDS, los éxitos que esta clase de presión ya ha tenido en esa empresa y especialmente el video sobre el tema hecho por People Make Games. Siempre ha sido nuestra intención que Big Walk sea jugado por grupos de amigos y sabemos que no poner el juego en Xbox va contra esas intenciones. Esta decisión significa que hay personas que no podrán jugar Big Walk con sus amigos y entendemos la decepción que estamos causando. Nosotros también estamos decepcionado. Nos encantaría quela gente pudiera jugar el juego en Xbox, pero no hasta que Microsoft y/o Xbox hayan sido removidos como objetivos del boicot de BDS. Tomamos esta decisión con la creencia de que se pueden lograr cambios significativos en el mundo y que la acción colectiva y coordinada puede confrontar incluso los intereses más poderosos, y que algún día Palestina será libre. Gracias por su comprensión.

Pueden leer el texto original en inglés a continuación.

Los boicots suelen ser poco efectivos a menos que sean organizados por grupos con capacidad de acción y comunicación, objetivos claros y que saben lo que hacen. Aunque los típícos boicots de internet no suelen tener gran alcance, el movimiento BDS si ha logrado que Microsoft bloquee a Israel del uso de herramientas de vigilancia en masa. Si la presión continúa se podría lograr incluso que abandonen a ese estado como cliente.

Esperamos que eso pase para que Big Walk pueda ser lanzado en Xbox y los usuarios de la consola puedan disfrutar de este gran título.

Big Walk está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y para PC y Mac mediante Steam.