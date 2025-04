Black Clover: conoce cuándo sale el capítulo 379 y 380 del manga

El pasado 10 de enero, en las páginas de la edición de la revista Jump Giga de invierno 2025, fueron publicados los capítulos 377 y 378 del manga Black Clover. Ahora, ya se ha conocido la fecha de lanzamiento de la revista Jump Giga de primavera. En esta edición serán publicados los siguientes dos capítulos del manga de Yuki Tabata.

¿Cuándo sale el capítulo 379 y 380 del manga Black Clover?

El avance de la Jump Giga de primavera, el cual fue publicado esta semana en la Shonen Jump, ha revelado —además de cuando salen los capítulos 379 y 380 del manga Black Clover— el contenido que tendrá la revista. La edición de la revista Jump Giga de primavera 2025 llegará al mercado el viernes 2 de mayo y tendrá los capítulos 379 y 380 de Black Clover repitiendo la primera página a color.

La portada de la Jump Giga de primavera 2025 será protagonizada por el manga Sakamoto Days. Adicionalmente, esta segunda edición del 2025 incluirá stickers de la serie My Hero Academia – Vigilantes y el esperado regreso de Black Clover. Cabe resaltar que, con el lanzamiento de los capítulos 379 y 380 de Black Clover se completará la cantidad necesaria para que la editorial publique el volumen 37.

¿Cuándo regresa el anime de Black Clover?

Han pasado cuatro años desde que el anime de Black Clover finalizó su emisión con un total de 170 episodios, dejando a los fanáticos en vilo sobre su futuro. La adaptación animada se detuvo justo antes de que comenzara el clímax del antepenúltimo arco argumental del manga. Gracias a esto actualmente hay una gran cantidad de contenido por animar en caso de una continuación. Lo más probable para el regreso del anime sería esperar la conclusión del manga. Esto evitaría la necesidad de crear contenido de relleno para no sobrepasar la historia original. No obstante, existe una posibilidad de que el estudio Pierrot opte por un modelo de lanzamiento por temporadas. No obstante, algunos rumores indican que Black Clover regresará a cargo de Pierrtot Films. Pero esto sería, cuando se termine de adaptar el arco de la guerra sangrienta de los mil años de Bleach.

Actualmente, la extensión del arco final del manga de Black Clover es incierta. La publicación de los próximos capítulos podría darnos pistas sobre la duración. Sin embargo, muchos anticipan que el verdadero final de Black Clover incluirá un enfrentamiento entre Asta y Yuno. Así que es probable que nos queden un par de años de espera para que podamos volver a Asta de regreso.

Vía: @WSJ_manga