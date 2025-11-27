Black Friday 2025: los mejores accesorios para Nintendo Switch y Switch 2

Estamos en esa época del año donde las compañías reducen los precios en sus productos para aprovechar la temporada de descuentos y vender al por mayor. En Black Friday 2025, Nintendo tiene dos consolas a las cuales ofrecer juegos y accesorios. Pero nos enfocaremos en las promociones de accesorios exclusivamente, tanto para la primera híbrida con más de ocho años, como para la más reciente sucesora de apenas cinco meses en el mercado, Nintendo Switch 2.

Estos son algunos de los mejores accesorios de Nintendo que puedes conseguir a través de tiendas digitales en Black Friday 2025. Principalmente recomendamos acceder a la más grande, Amazon, pues la facilidad de acceder a una membresía Prime por 24.900 pesos colombianos mensuales, brinda envíos completamente gratis, una ventaja muy valiosa por un económico precio.

Para los no miembros a Amazon Prime, es necesario tener un pedido de mínimo $35 USD en productos que califiquen, buscando la opción ‘Envío GRATIS a Colombia’. No todos los productos son elegibles y las tarifas pueden variar según el vendedor. Así que la membresía Prime es más segura y recomendable.

Tarjeta microSDXC SanDisk de 512 GB para Nintendo Switch/Lite/Oled

El Pokémon Gengar, uno de los más carismáticos a pesar de ser literalmente un fantasma, es la imagen de esta tarjeta microSDXC que solo es compatible con las diferentes consolas de la primera familia Switch. Es decir, no Switch 2, para esas mejor continúa en el producto de abajo. La marca SanDisk es perfecta para consolas Switch, por lo que no sufrirás por pérdida de datos o daños imprevistos, si la manipulas correctamente. Cuando se trata de mayores capacidades de almacenamiento, siempre es mejor una marca confiable y no otra «pollito». La puedes conseguir en este enlace por $50 USD y también hay otros tamaños con otros diseños (Mario, Zelda, Fortnite, Animal Crossing) a diferentes precios, ya depende del presupuesto.

Tarjeta microSDXC Express SanDisk de 256 GB para Nintendo Switch 2

El tamaño de los juegos en Nintendo Switch 2 sigue aumentando exponencialmente con respecto a su predecesora y pronto el almacenamiento interno simplemente no será suficiente, si lo que quieres es instalar varios y no tener que estarlos borrando. Esta tarjeta microSDXC Express (con otros 256 GB como el espacio interno) es la que necesitas para Switch 2 y en este enlace la consigues por $60 USD. Por supuesto, mayores tamaños elevan el precio, por lo que esta es una opción adecuada sin invertir demasiado. Lastimosamente no hay diseños especiales.

Estuche multiusos para Nintendo Switch, Joy-Con, cartuchos de juegos, cables y audífonos

Como propietarios de Switch necesitamos un estuche, sea sencillo o profesional, pero necesitamos uno para proteger la consola. Este estuche por solo $18 USD y con múltiples opciones de colores, te permite cargar no solo la consola, sino un par de Joy-Con adicionales, sus respectivos straps, cable USB-C, audífonos y muchos cartuchos. Creemos que no hay mucho problema si decides poner un Switch 2 en su lugar si así lo deseas.

Cámara original Nintendo Switch 2

Si bien existen cámaras licenciadas para Switch 2 como las de Hori, con forma de Planta Piraña y toda la cosa, su resolución es menor y con la original de Nintendo podemos asegurar que obtenemos un producto especialmente diseñado para la consola. Por $48 USD podemos añadir esta cámara de Switch 2 a nuestro mueble favorito donde posa la consola híbrida, compatible con juegos como Mario Kart World, la función de GameChat y obligatoria en Super Mario Party + Jamboree TV.

Estuche Coowps tipo maletín para Nintendo Switch 2 y accesorios

Este estuche tipo maletín marca Coowps para Switch 2 es más completo y viene con mayor espacio, pues además de la consola, puedes guardar el Dock, un control Pro, un grip con Joy-Con adicionales, straps, otros accesorios y muchos cartuchos de juego. Puedes estar seguro que la consola y sus aditamentos están muy bien protegidas y solo cuesta $28 USD como promoción especial de Black Friday.

Control inalámbrico PowerA de Pokémon para Nintendo Switch/Lite/Oled/Switch 2

Los controles PowerA son una muy buena opción alterna a los Pro de Nintendo para Switch y Switch 2. Por solo $30 USD, este control inalámbrico de diferentes diseños Pokémon ofrece la mayoría de funciones del tradicional, excepto por la falta de botón C, si eso no te molesta. Posee batería de litio recargable con hasta 30 horas de utilidad. Por todo lo demás es un control muy robusto y con ‘sticks’ duraderos, con dos botones traseros programables. Sin embargo, no cuenta con HD Rumble ni función NFC. Todo depende de lo que necesites, pero es recomendable.

Dock portátil para Switch 2

Este Dock portátil es un reemplazo viajero para el que viene con Switch 2, pues ocupa menos espacio y por $18 USD es bastante económico. No es una base como tal, así que solo debes conectarlo a la consola, un cable HDMI al televisor y el adaptador de corriente, tal como el Dock original pero sin ocultar el sistema.

Disipador de calor para Switch 2

Si sientes que la consola Nintendo Switch 2 se sobrecalienta con algún juego exigente, como por ejemplo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, este accesorio de $24 USD es ideal para ti y refrigera el sistema a temperaturas más equilibradas. Funciona por medio del puerto USB-C, por lo que consume energía adicional del Switch 2, eso sí.

Visor de realidad virtual (VR) para Nintendo Switch 2

Oficialmente el visor VR para Nintendo Switch es el que fue lanzado con la línea Labo, pero Switch 2 no tiene compatibilidad con Labo ni con dicho accesorio. Este visor es una alternativa para darle un toque VR a Switch 2 y lo puedes obtener por $32 USD, perfecto para los juegos con modos en primera persona, no necesariamente de realidad virtual.

GamerFocus no recibe comisión alguna por los productos aquí enlistados ni guarda relación con los comercios enlazados.