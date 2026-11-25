El 2026 está a punto de terminar y como es costumbre, antes de iniciar las celebraciones de fin de año, los descuentos por el denominado en Estados Unidos Black Friday también llegan a las tiendas de Colombia. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el 2026 destaca por el fuerte impacto en los precios debido al desmedido uso y acaparación de los semiconductores para productos y tecnología relacionada con la IA. Es así que en medio de la incertidumbre, hemos hecho una lista con los 10 artículos —entre computadores de escritorio, portátiles (laptops), consolas de videojuegos y monitores— con precio interesante previo al inicio del Black Friday en Colombia.

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Computadores con descuentos activos por Black Friday en Colombia

Portátil (laptop) ASUS V16

Entre las opciones disponibles para quienes buscan renovar equipo antes de que termine el año, mientras se aprovecha el fin de semana de Black Friday en Colombia, destaca el computador portatil gamer ASUS V3607VJ de 16 pulgadas. Este modelo resulta es alternativa interesante gracias a su configuración pensada tanto para jugar como para tareas exigentes, combinando un procesador Intel Core 7, 16 GB de memoria RAM, un almacenamiento SSD de 512 GB y gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX 3050.

Actualmente se encuentra disponible en Ktronix con un precio de $4.749.050 COP y antes estaba 40% más caro. Es por está razón que nos parece un descuento bastante interesante entre las pocas ofertas que se consiguen por el Black Friday en Colombia. Pueden encontrar el portátil ASUS V16 entre los descuentos de Black Friday de K-Tronix en el siguiente enlace.

PC Gamer Janus

Para quienes prefieren una torre de escritorio lista para usar, la cual también pueden mejorar más adelante, el PC gamer Janus con procesador Intel Core i5-12400F es otra de las opciones por Black Friday interesantes en la oferta de tecnología de Colombia. Esta configuración cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR4, una unidad SSD M.2 de 500 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6 GB, montadas sobre una placa con chipset H610M y una fuente de poder de 400W.

Además, se ofrece en configuraciones que incluyen monitor (desde 22 hasta 32 pulgadas) y combo de teclado mecánico y mouse inalámbrico, partiendo desde los $4.478.000 COP. Pueden encontrar esta configuración de PC gamer en el siguiente enlace.

HP VICTUS 15.6 (laptop)

Dentro de la temporada de descuentos de Black Friday en Colombia, el computador portátil gamer HP Victus 15a cuenta con un salto gráfico de una generación en comparación con nuestra anterior opción de laptop.

Este equipo de 15,6 pulgadas con pantalla Full HD a 144 Hz integra un procesador Intel Core i5-13420H, 16 GB de memoria RAM, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB. y 512 GB de almacenamiento SSD. Su precio en Ktronix se ubica en $5.999.070 COP y pueden encontrar la oferta de Black Friday en el siguiente enlace.

Monitores gamer con descuentos activos por Black Friday en Colombia

HP OMEN FHD 23.8

El monitor es una parte fundamental para los jugadores (gamers) competitivos. Es así, que nuestra lista de descuentos de Black Friday en Colombia no se podía quedar sin algunas recomendaciones. Entre estas se encuentra el monitor gaming HP OMEN FHD de 23,8 pulgadas, el cual cuenta con un panel plano de resolución Full HD, una tasa de refresco de 165 Hz, dos puertos HDMI, un DisplayPort y salida de audio de 3,5 mm. Pueden encontrar, este monitor a un precio de $559.900 COP en el siguiente enlace.

Monitor gamer ACER NITRO de 27 pulgadas

Otro monitor gamer con un descuento interesante para Black Friday en Colombia es el Acer Nitro KG273 de 27 pulgadas, el cual cuenta con panel IPS Full HD con una tasa de refresco de hasta 200 Hz, además de puertos HDMI y DisplayPort. El monitor tiene en este momento un descuento del 50% a un precio de $699.000 COP y pueden comprarlo en el siguiente enlace.

Monitor portátil Acer PM161Q

Una solución práctica para configurar un setup de juegos en cualquier sitio es un panel o monitor portátil. Así que en entre los descuentos de Black Friday en Colombia, el monitor portátil Acer PM161Q de 15,6 pulgadas destaca por su panel IPS con resolución Full HD (1920 x 1080), brillo de 250 nits y tiempo de respuesta de 4 ms. Este monitor, ofrece ángulos de visión amplios de 170 grados para trabajar, estudiar o conectar una consola. El precio del monitor portátil Acer PM161Q —con un descuento del 68%— es de $299.000 COP y lo pueden comprar en el siguiente enlace.

Descuentos de Black Friday en consolas PlayStation y Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Por el lado de las consolas de videojuegos, una de las rebajas más llamativas dentro de los descuentos de Black Friday en Colombia la protagoniza la Nintendo Switch 2. Esta nueva generación de consolas híbridas de Nintendo integra una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, soporte para salida en 4K a hasta 120 fps desde su base, controles Joy-Con 2 magnéticos con función de mouse y retrocompatibilidad. Si desean comprarla, la pueden encontrar con un 20 % de descuento, pasando de $2.949.900 COP a $2.335.900 COP en el siguiente enlace.

PlayStation 5 (digital)