Black Friday: accesorios para Xbox Series recomendados con descuento para no dejar pasar

Del 28 al 1 de diciembre, se celebra el Black Friday y el Cyber Monday y como es costumbre, algunas tiendas de tecnología ya tienen activos descuentos. Así que, ya que nosotros les contamos que juegos están con un descuento interesante en un anterior artículo, ha llegado la hora de ver qué accesorios podremos encontrar para nuestras Xbox Series S o X entre los descuentos disponibles de Black Friday y Cyber Monday.

Descuentos de Black Friday y Cyber Monday en accesorios para Xbox Series S|X

A diferencia de PlayStation 5 y las consolas de Nintendo, Xbox Series S|X no es conocida por tener una gran oferta de accesorios. Sin embargo, aquí hemos encontrado una selección de artículos útiles en descuento los días de Black Friday y Cyber Monday.

Cubierta antipolio Xbox Series X

Este kit de protección diseñado exclusivamente para la Xbox Series X incluye 2 cubiertas de filtro de malla y 8 tapones de goma para los puertos traseros no utilizados. Estos protectores son ideales no solo para evitar que el polvo bloquee la respiración de la consola, sino también —ahora que inicia la época de vacaciones— evita que nuestra Xbox Series X acumule polvo en sus puertos por falta de uso. Normalmente, tiene un precio de $9 USD y por Black Friday se encuentra a mitad de precio en el siguiente enlace.

Control HORI para Taiko No Tatsujin

Este control de tambor con cable hecho en especial para jugar los títulos de la franquicia Taiko no Tatsujin está diseñado no solo para mejorar la experiencia en Xbox Series X|S sino también para PC. Este periférico está basado en el original que se encuentra en los cabinets arcade. El tambor cuenta con una almohadilla sensible a la presión que detecta los golpes con precisión y cuenta con dos baquetas Taiko. Este es un periférico imprescindible para jugar el título Taiko no Tatsujin Rhythm Festival (reseña). Normalmente, este control para Xbox Series S|X tiene un precio de $100 USD y por Black Friday se encuentra con un descuento del 19 % en el siguiente enlace.

Base para recargar controles de Xbox Series S|X

La base de carga rápida Razer es un accesorio con licencia oficial de Xbox. Esta base, la cual viene con una batería, carga completamente tu control inalámbrico en menos de 3 horas y cuenta con protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos. Sin embargo, lo más atractivo es que ofrece compatibilidad universal con todos los controles de Xbox Series X|S, Xbox One y Elite Series 1. Normalmente, este accesorio para Xbox Series S|X tiene un precio de $30 USD y por Black Friday se encuentra con un descuento del 35 % en el siguiente enlace.

Control Leverless Haute42

El control Haute42 R16 cuenta con diseño nuevo, delgado y ligero y es ideal para aquellos que deseen empezar —con un gran periférico— a jugar títulos de pelea. Este control utiliza el chip Raspberry Pi RP2040 con firmware GP2040-CE, ofreciendo latencia ultrabaja (<1ms) y soporte para actualizaciones. El Control Leverless Haute42 es compatible con Windows, Steam Deck, PS3, Switch, Xbox Series y PS4 (requiere adaptador). Normalmente, este accesorio para Xbox Series S|X tiene un precio de $92 USD y durante estos días se encuentra con un descuento del 15 % en el siguiente enlace.

Descuentos de Black Friday y Cyber Monday en diademas para Xbox Series S|X

Diademas hay para todos los gustos, pero no todos los usuarios tienen las mismas necesidades. Es así que iniciamos con una diadema o headset cableada, pero con un descuento que simplemente no podemos dejar pasar.

Estos auriculares de la marca PowerA cuentan con licencia oficial para Xbox Series X|S —aunque también son compatibles con Xbox One y cuentan con controladores dinámicos de 50 mm. Su precio normal es de $30 USD, pero por Black Fryday y Cyber Monday se puede comprar con un 43 % de descuento en el siguiente enlace.

La anterior fue una solución rápida y económica, pero si son aquellos que buscan un headset que pueda servir para todos los dispositivos que tengan las opciones disminuyen. Así que pensando en esa necesidad, les presentamos una buena opción.

Turtle Beach Stealth 600

Estos auriculares ofrecen audio espacial vibrante mediante potentes controladores Nanoclear de 50mm y una duración de batería de 80 horas. Si desean conocer a detalle todo sobre Turtle Beach Stealth 600, les recomendamos leer nuestro análisis en el siguiente enlace. Lo más interesante de este headset es su conectividad multiplataforma con baja latencia 2.4GHz y Bluetooth 5.4, con un botón QuickSwitch para alternar entre modos. Adicionalmente, la versión para Xbox Series S|X es la mejor. Ya que, a diferencia de la licenciada para PlayStation 5, la de Xbox Series es compatible con PS5, PC e incluso con Nintendo Switch 1 y 2. Normalmente, este headset para Xbox Series S|X tiene un precio de $110 USD, pero durante estos días de Black Friday a Cyber Monday se encuentra con un descuento del 19 % en el siguiente enlace.

