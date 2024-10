Black Myth: Wukong – Cómo sacar todos los finales, guía del verdadero final (sin ‘spoilers’)

La épica aventura del predestinado por recuperar el legado del Rey Mono solo puede acabar de una forma, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para revelar más de su destino cuando rueden los créditos. En esta guía les vamos a decir cómo sacar los dos finales de Black Myth: Wukong y qué pasos deben seguir para ver el final verdadero (sin hacer spoilers), el cual es una escena poscréditos.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este juego. También tenemos guía con todos los jefes opcionales y secretos del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6.

Cómo sacar el final normal

Para ver el final normal de Black Myth: Wukong deben llegar al capítulo 6 y derrotar a los jefes Rinoceronte de armadura dorada, Ciervo pisanubes, General cola de Feng y Mantis armada de Esmeralda.

Esto nos permitirá tomar el bastón Jingubang en la Cueva de la cortina de Agua y continuar nuestro camino hacia la cima de la montaña, donde ganaremos acceso al último nivel: Corazón de la roca natal.

Lo que tenemos que hacer allí es derrotar al jefe final y así podremos ver el final normal.

Cómo sacar el verdadero final de Black Myth: Wukong

Para poder ver el verdadero final de la aventura, tenemos que derrotar a Erlang Sheng antes de vencer al jefe final del juego. Para abrir el camino hacia él tenemos que cumplir los siguientes requisitos (no necesariamente en orden, con excepción de los últimos pasos):

Tocar las tres campanas de la Montaña del viento negro y derrotar al Anciano Jinchi

Completar la misión del escudero de túnica amarilla y derrotar a Fuban

Completar la misión del cazador de tesoros en el capítulo 3

Acceder al Templo de la flor amarilla y vencer al Velo del Crepúsculo

Encontrar los cinco carros del capitulo 5 y derrotar a Bishui

Llegar al capítulo 6

Ir a la Gran Pagota en el Nuevo Oeste y derrotar a Erlang

Derrotar al jefe final

Paso 1: Tocar las tres campanas de la Montaña del viento negro y derrotar al Anciano Jinchi

Para poder enfrentar al primero de los jefes opcionales secretos del capítulo 1 de Black Myth: Wukong deben seguir esta guía y tocar tres campanas que se encuentran repartidas a lo largo de la montaña.

La primera está en la arena en que luchamos contra Guangzhi en el Bosque de los Lobos (Fuera del bosque). Para llegar allí, avanzamos desde el punto de teletransporte de la zona y tomamos el el camino por la derecha. Luego ignoramos el camino del espectro errante para seguir detrás del árbol y finalmente cruzando la puerta del templo. Esta no es la única forma de llegar allí, pero es una de las más directas.

La segunda campana se pude alcanzar después de que Guangmou en el Bosque de bambú, parte trasera de las colinas. En lugar de seguir por el camino principal, nos adentramos más en el bosque desde la arena de combate como se ve en la primera imagen. Al final del corto camino encontraremos la campana.

Para tocar la tercera y última campana tenemos que derrotar primero al Noble de blanco en el Pantano de la Niebla Blanca. Luego, en lugar de cruzar la puerta, seguimos el camino de la izquierda hasta el fondo, donde encontraremos la campana.

Al tocar la tercer campana, seremos transportados al área secreta Antiguo Templo de Guanyin, donde tendremos que derrotar al jefe secreto Anciano Jinchi.

Al derrotarlo obtendremos el artefacto Manto Ignifugo.

Paso 2: Completar la misión del escudero de túnica amarilla y derrotar a Fuban

Primero tenemos que encontrar a este youkai jabalí. Vamos al punto de viaje Acantilado del terror – Llanura Rocaeterna (capítulo 2) y avanzamos por donde muestra la imagen. No dejen que esa «puerta» los confunda, se puede romper y seguir adelante.

Al hablar con el jabalí activaremos una cadena de misiones que nos pide llevarle diferentes objetos.

Primero tenemos que llevarle la Piedra de la sobriedad que le compramos al Hombre en piedra (ver en la guía del capítulo 2 de Black Myth: Wukong cómo encontrar ese jefe opcional). Nos dirá que tiene hambre y viajará hasta el Templo del tigre agazapado para buscar algo de comer. Viajamos al Templo del Tigre Agazapado (en el ala derecha del templo, antes de entrar a la arena de Vanguardia tigre) tras hablar un par de veces con el nos pedirá un Loto de jade. Esta es una planta que se encuentra en lagos y ríos. Como es común, es probable que tengamos una ya en el inventario. Volvemos al lugar en que encontramos al jabalí por primera vez habiendo derrotando al Primer príncipe de la Arena ondulante (ver en la guía del capítulo 2 de Black Myth: Wukong cómo encontrar ese jefe opcional) para tener en nuestro inventario el objeto Fragmento de oro de Arhat.

Si cumplimos todos los requisitos, comenzará una pelea contra el jefe.

Al derrotarlo conseguiremos la Máscara de Morro y nos abrirá el camino hacia un área especial en la que enfrentaremos dos de los jefes secretos que necesitamos derrotar para sacar el final verdadero de Black Myth: Wukong: «Vanguardia Tigre» y Fuban.

Al derrotar a Fuban conseguiremos el segundo artefacto sagrado: Sometevientos.

Paso 3: Completar la misión del cazador de tesoros

Después de derrotar a Estrella de Kang-Jin y llegar al altar de la Costa Norte del Lago Amargo, miramos hacia atrás y seguimos el camino por el agua hacia la derecha hasta el hogar de Loong Chen. Seguimos el camino a su derecha y encontraremos a un viajero asediado por enemigos. Los derrotamos y hablamos con el hombre hasta agotar sus diálogos.

Después de esto, regresamos y continuamos por el camino principal hasta llegar al altar del Valle del Éxtasis – Camino de la longevidad, En lugar de seguir hacia el Templo del trueno, nos desviamos a la izquierda hasta que podamos ver las Torres del Karma.

Nos dejamos caer (nos haremos algo de daño, pero no mucho) y seguimos el camino hacia la izquierda hasta encontrar de nuevo al cazador sufriendo de frío.

Usamos el hechizo de Círculo de fuego frente a él y, tras la secuencia de video, hablamos hasta agotar sus diálogos.

Ahora tenemos que encontrar el campo de sandías que menciona (aunque en el juego se llama campo de melones). Regresamos al altar del Valle del Éxtasis – Bosque de la alegría y seguimos el camino bajando hacia la derecha.

Una vez abajo, seguimos el camino hacia la izquierda sin cruzar al otro lado del lago. Hasta llegar al punto que se muestra en la primera imagen. Nos acercamos a la orilla y nos dejamos caer con cuidado siguiendo las antorchas.

Una vez abajo descubriremos un nuevo altar y, si cumplimos todos los pasos anteriores, se revelará la verdadera identidad del cazador de tesoros.

Al derrotar a este jefe conseguiremos con una de las condiciones para sacar el final secreto del juego.

Paso 4: Acceder al Templo de la flor amarilla y vencer al Velo del Crepúsculo

En el capítulo 4 tenemos que encontrar y derrotar dos veces al Daoísta Mano Sucia. Primero lo vemos en el Hoyo Enmarañado. Si avanzamos por la parte de arriba del nivel partiendo desde el altar de Parte superior del hueco, llegaremos a este punto en que podemos dejarnos caer para llegar rápidamente a la parte de abajo de la caverna.

Seguimos avanzando hasta llegar al altar del Estanque del Jade Quebrado. Seguimos por el camino que esta lleno de capullos hasta que llegamos a uno más grande que los demás en frente de una cabaña. Lo destruimos para liberar al jefe.

Después de derrotarlo, avanzamos hasta casi el final del capítulo. Al llegar a este punto en que se encuentra la enorme roca, seguimos el camino de la derecha. Avanzamos hasta encontrar la entrada a una cueva.

En su interior enfrentaremos al Daoista Mano Sucia nuevamente. Tras derrotarlo, abrirá el camino al área secreta Montaña de las nubes moradas.

Avanzamos por el bosque por su único camino para hablar con la serpiente. Continuamos hasta encontrar el desvío indicado en la imagen (justo después del Altar del Valle del Florecimiento) y seguimos hacia la izquierda.

Continuamos hasta la entrada de la Aldea de los Pétalos caídos y seguimos la ruta principal hasta el Pico Nube de Nido donde enfrentaremos a este poderoso jefe en dos fases.

Si no hemos derrotado al Señor Escorpión antes de llegar aquí, nos ayudará durante la primera fase, pero ya no podremos pelear contra él en Linde de la morada de la deidad y si morimos, no nos ayudará en consecuentes intentos. Si siguieron esta guía y derrotaron a El Velo del Crepúsculo, obtendran un útil artefacto necesario para conseguir el verdadero final de Black Myth: Wukong.

Paso 5: Encontrar los cinco carros del capitulo 5 y derrotar a Bishui

Para lograr esto tenemos que completar la mayor parte de la misión opcional de Hacha pálida corpulento. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos:

Derrotar a Hacha Pálida Corpulento . Se encuentra en la zona inicial del capítulo, poco después de avanzar un poco.

. Se encuentra en la zona inicial del capítulo, poco después de avanzar un poco. Hablar con Hacha Pálida Corpulento y agota sus diálogos.

Derrotar a Carro de Hierro Marrón . Es un jefe obligatorio así que lo encontraremos avanzando normalmente por el capítulo.

. Es un jefe obligatorio así que lo encontraremos avanzando normalmente por el capítulo. Derrotar a Carro de Bronce Grisáceo . Es un jefe obligatorio así que lo encontraremos avanzando normalmente por el capítulo.

. Es un jefe obligatorio así que lo encontraremos avanzando normalmente por el capítulo. Enconctrar el Carro varado en la Entrada al Valle de la Fragua e interactuar con él. Lo encontramos avanzando desde el altar Valle de la Forja – Entrada al valle hasta la zona de lava. Nos adentramos en el fuego hacia la derecha y lo buscamos en la zona oscura, donde está protegido por varios enemigos.

e interactuar con él. Lo encontramos avanzando desde el altar Valle de la Forja – Entrada al valle hasta la zona de lava. Nos adentramos en el fuego hacia la derecha y lo buscamos en la zona oscura, donde está protegido por varios enemigos. Derrotar a Carro de Plata Carmesí. Es un jefe obligatorio así que lo encontraremos avanzando normalmente por el capítulo.

Una vez encontramos a todos los Carros, hacemos lo siguiente.

Regresar al comienzo del nivel y hablar de nuevo con Hacha Pálida Corpulento hasta agotar sus diálogos.

hasta agotar sus diálogos. Volver al punto en que encontramos el Carro de Plata Carmesí (entre los altares del Salón Esmeralda y Paso de las Cenizas III) y allí veremos de nuevo a Hacha Pálida Corpulento. Hablamos con él hasta agotar sus diálogos.

Después de alcanzar el altar del Cráter del Horno Caído, nos devolvemos hasta alcanzar la zona que estaba bloqueada por llamas. Seguimos el nuevo camino (ver jefe opcional Vanguardia Pedernal) hasta el final. Encontramos al jefe Carro de oro oxidado justo antes del arco que antes estaba bloqueado.

Entre las recompensas que obtenemos al derrotarlo se encuentra la rareza Orbe de llamas, pero lo más importante es que al hacerlo obtendremos paso al área secreta del capítulo 5 de Black Myth: Wukong.

Continuamos nuestro camino por la cueva de Bishui hasta el final. Allí encontramos un jefe muy difícil que llena la pantalla de fuego, así que equipen todo lo que tengan para protegerse de las quemaduras y reducir este tipo de daño, incluyendo el útil Manto Ignífugo.

Tras derrotar a este agresivo jefe secreto conoceremos un secreto sobre la trama del capítulo 5, recibiremos muchos materiales legendarios y míticos.

Paso 6: Llegar al capítulo 6

El último artefacto que necesitamos para desbloquear el acceso al último jefe secreto y el final verdadero de Black Myth: Wukong se obtiene al derrotar al Rey Yaksa, el jefe final del capítulo 5.

Eso significa que tan pronto comenzamos el capítulo 6 podemos abrirnos camino hasta un altar y viajar al Nuevo Oeste para buscar el jefe secreto.

Paso 7: Ir a la Gran Pagoda en el Nuevo Oeste y derrotar a Erlang

viajamos al altar del Nuevo Oeste – Reino de la Pagoda – Camino cubierto de nieve y seguimos el camino por el puente colgante y luego hacia la izquierda hacia la Gran Pagoda.

Avanzamos hasta encontrar de nuevo a Maitreya, que nos transportará a la nueva área secreta Monte Mei. Allí encontramos a Erlang, el jefe más difícil del juego.

Esta es una pelea brutal de tres fases. Si logramos superarla, veremos una secuencia de historia y conseguiremos una poderosa lanza.

Paso 8: Derrotar al jefe final

Tras derrotar a Erlang, volvemos al Monte del capítulo 6 y hacemos camino hasta Corazón de la roca natal para derrotar al jefe final. Una vez lo hagamos, veremos el final normal, los créditos. Después de los créditos veremos la secuencia extra por la que trabajamos tan duro haciendo todo lo que decía esta guía: el verdadero final de Black Myth: Wukong.