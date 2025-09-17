Black Panther y Ghost Rider cósmico no se pierden el combate de Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion, el beat ’em up cooperativo al estilo arcade que celebra la era de oro de los cómics de Marvel, presenta dos nuevos personajes jugables. Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) y Tribute Games (Scott Pilgrim EX) revelaron el dúo en un tráiler recién salido del cosmos.

Los luchadores excepcionalmente poderosos y únicos debutan a través de una impresionante animación dibujada a mano que incorpora los mundos clásicos de los cómics a los que Marvel Cosmic Invasion rinde homenaje, así como mediante un estilo de juego totalmente nuevo:

Ghost Rider cósmico : una encarnación mortal del justiciero que se transformó tras firmar un pacto para vengar la devastación de la Tierra a manos de Thanos. Armado con cadenas devastadoras, armas de fuego y su espectacular moto infernal, Ghost Rider cósmico hace todo lo posible por aniquilar a sus enemigos mientras ruge por las vías espaciales. El actor de doblaje Brian Bloom dará vida a esta adaptación en Marvel Cosmic Invasion.

Black Panther: el líder leal de Wakanda, entra en la batalla vistiendo el traje reforzado con vibranio del Rey T'Challa y empuñando dagas sónicas. Con fuerza y habilidades marciales incomparables, atacará cualquier amenaza o enemigo lo suficientemente insensato como para desafiarlo. James Mathis III retomará su papel como la voz de Pantera Negra tras su trabajo en Marvel Rivals y en la serie animada Los Vengadores Unidos.

Marvel Cosmic Invasion llegará este año para Nintendo Switch, PS4, PS5, consolas Xbox y PC.