Bladed Fury – Reseña

Hasta hace algunos años, el panorama de los juegos chinos era un misterio para nosotros. Pero así como las grandes compañías de este país oriental se están expandiendo por el mundo, los videojuegos desarrollados allí están haciendo lo mismo. Pronto tendremos acceso a uno de sus más populares MMO. Otro gran ejemplo de esta apertura hacia los videojuegos chinos es el título independiente Bladed Fury, que está disponible desde hace un tiempo en Steam y hace poco llegó a Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.

A pesar de su genérico título, este es un juego con mucha personalidad, al menos a nivel visual. En esta reseña vamos a descubrir si Bladed Fury ofrece más que bonitos gráficos y resulta ser un satisfactorio juego de acción y plataformas.

La historia se desarrolla durante el periodo de los reinos combatientes en China. Esta era, comprendida entre el siglo V a.c. y la unificación del país en el año 221 a.c., fue un periodo de intensos conflictos y dramas políticos en el que numerosos señores de la guerra conquistaron a la fuerza varios territorios para consolidar su poder. Este escenario se presta a la perfección para la trama de conspiraciones políticas mezcladas con mitología y tecnologías anacrónicas que este juego quiere contar.

Pero hay un problema, no la cuenta muy bien.

Antes de adentrarnos en los problemas de su narrativa, queremos hablar de lo que Bladed Fury hace bien. Para comenzar, tenemos que insistir en lo bello que luce. Su estilo visual, inspirado en el arte oriental clásico, llama mucho la atención y recuerda a obras de Vanillaware como Muramasa y Dragon’s Crown. Esto se nota principalmente en los diseños de personajes y enemigos, pero no todo es perfecto. Aunque tiene algunos escenarios muy vistosos, algunos de ellos pecan por su falta de detalles y lo complicado que pueden ser navegarlos. No siempre es claro si algo es una plataforma en la que nos podemos parar o un simple detalle del fondo. Esto puede resultar molesto, pero no es un gran problema.









La jugabilidad es otro de sus puntos fuertes. La protagonista, la princesa Ji Jiang, es una guerrera muy rápida y hábil. Poco después de comenzar a jugar ya estamos haciendo largos combos aereos de ataques fuertes y débiles, devolviendo proyectiles, esquivando y haciendo ‘parries’ precisos a los ataques enemigos. También tiene la posibilidad de curarse en medio del combate y, a medida que derrotamos jefes, realizar poderosas invocaciones.

El combate es preciso, adictivo y la forma en que nos pide ‘leer’ los movimientos de los enemigos para anticipar sus acciones lo hace muy satisfactorio, especialmente contra los jefes.

Los niveles son bastante lineales (este no es un ‘metroidvania’), pero dan espacio a algo de exploración para encontrar las almas que usamos para potenciar y aumentar nuestro repertorio de movimientos en un pequeño árbol de habilidades.

Es una lástima que algunos problemas técnicos de Bladed Fury arruinen parte de la diversión. Jugando en un PlayStation 4 base, fueron comunes los momentos en los que el rendimiento se veía afectado y los cuadros de animación por segundo se reducían notablemente. Incluso hubo un par de ocasiones en que la acción se detuvo por completo durante varios segundos. Los tiempos de carga también son constantes y molestos. Es posible que estos problemas se corrijan al jugar en un PS4 Pro o en Steam con un buen computador, pero no podemos estar seguros.

También tenemos que hablar de la duración. Este es un juego corto que puede durar alrededor de cuatro horas. Una vez terminado, desbloqueamos un mayor nivel de dificultad y un ‘challenge mode’ que nos pide derrotar a todos los jefes, uno tras otro, lo más rápido posible. Esto está muy bien para los que disfrutaron el juego y quedaron con ganas de más. Otros quedarán más que satisfechos con la breve experiencia y no faltarán los que consideren que es demasiado corto para su precio.

Pero, como insinuamos antes, el principal defecto de Bladed Fury es su narrativa. La historia que quiere contar, llena de personajes históricos reales y con muchas referencias a las leyendas chinas, es demasiado ambiciosa. La trama principal nos muestra como la protagonista debe huir del palacio tras ser acusada de matar a su padre. Su misión consiste en encontrar a alguien que pueda limpiar su nombre, pero en su camino solo encuentra políticos y aristócratas preocupados solo por aumentar su poder y riquezas, sin hacer nada por sus súbditos.

Este juego quiere hacer una fuerte crítica hacia las clases regentes, pero el poco tiempo que tiene para hacerlo, los limitados diálogos y la confusa cantidad de nombres y títulos nobiliarios hacen que el mensaje llegue a medias y no tenga el impacto necesario. ¿De qué sirve que se hable del privilegio de los poderosos si no se nos muestra a quienes sufren bajo su corrupción y tiranía?

Por si fuera poco, este título se las arregla para forzar una trama sobre una damisela en peligro, la hermana de la protagonista, que ni siquiera tiene resolución.

Parece que cada elemento positivo de Bladed Fury tiene una contraparte negativa que lo afecta. Es una lástima. Este era un título con mucho potencial y un planteamiento muy intrigante que pudo ser mejor. El resultado final puede ser bastante divertido, pero no muy memorable.

Bladed Fury 6.6/10 Nota Lo que nos gustó - Bella calidad gráfica inspirada en el arte chino.

- Combates rápidos y emocionantes.

- Un interesante planteamiento inspirado en hechos reales. Lo que no nos gustó - No está traducido al español.

- Algunos problemas técnicos que pausan o ralentizan la acción.

- La narrativa confunde y no desarrolla satisfactoriamente la historia.

- Algunos escenarios son confusos de recorrer debido al diseño de fondos. En resumen Bladed Fury es un juego que entra por los ojos. A simple vista, parece estar a la altura de los mejores 'hack and slash' en 2D de los últimos años, pero tiene muchos defectos en su narrativa, diseño y capacidades técnicas que no lo dejan sobresalir. Su corta duración también puede ser un problema para algunos. Eso sí, lo poco que dura nos ofrece una serie de divertidos combates y permite disfrutar de un gran trabajo de diseño de personajes. Con un mejor ritmo narrativo, hubiera servido para aprender sobre la historia y mitología de China.

Reseña hecha con una copia digital de Bladed Fury para PlayStation 4 brindada por PM Studios.