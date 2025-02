Blades of Fire: un vistazo al próximo juego de los desarrolladores de Metroid Dread

Hace unas semanas, el estudio MercurySteam –reconocido por Metroid Dread y Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate– reveló una primera imagen de Project Iron, nombre en código de Blades of Fire, su próximo juego que será distribuido por 505 Games. En este RPG de acción los jugadores conocerán a Aran de Lira mientras se prepara para enfrentar su destino contra algunos enemigos peligrosos. Afortunadamente para Aran, está bien armado con el martillo de los dioses y arsenal de su propia creación. Si el nombre de Aran se te hace familiar, pregúntale a Samus.

Aran es el primogénito del Barrio del Rey, y se ve obligado a tomar una posición después de que la recientemente coronada Reina Nerea use magia oscura para solidificar su poder en el reino. Gracias al hechizo de Nerea, todo el acero del reino se ha convertido en piedra, y solo las criaturas malvadas a sus órdenes tienen el metal divino que puede aniquilar cualquier arma normal utilizada contra ellos.

Es por eso que Aran tendrá que forjar sus propias armas para contrarrestar el poder del metal divino, y hay varias armas diferentes que se pueden elegir. Los jugadores tendrán que determinar qué armas son más efectivas contra la amplia variedad de monstruos que encontrarán en el juego. Elegir el arma incorrecta podría tener graves consecuencias y dejar a Aran incapaz de derrotar a sus enemigos.

MercurySteam ha adelantado que ciertos detalles sobre la historia de Blades of Fire serán desconocidos y «sabrás solo lo que saben nuestros héroes; tu intuición y coraje deben completar el resto». Afortunadamente, Aran no tiene que descubrirlo todo por sí mismo. Su compañero, Adso, puede ayudarlo durante las batallas con sugerencias sobre cómo derrotar a las criaturas. Adso también habla el idioma del antiguo forjador, lo que será útil mientras se enfrentan a peligrosos castillos y laberintos.

Blades of Fire se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Epic Games Store el próximo 22 de mayo.

Fuente: PlayStation YouTube