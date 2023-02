Blanc – Reseña

Nos enamoramos de Blanc desde que vimos su tráiler por primera vez en un Nintendo Direct. Esta obra del pequeño estudio francés Casus Ludi luce realmente adorable gracias a sus dos protagonistas animales y su uso impactante uso del blanco y negro para representar a su mundo.

No hay duda de que este juego es muy bello. De hecho, no tememos recomendarlo basado solo en su estética. Pero si ustedes esperan algo especial más allá de sus elementos visuales, tal vez queden decepcionados.

Esta es la historia de un pequeño lobo y un pequeño ciervo que quedan separados de sus manadas tras una fuerte nevada. A pesar de ser depredador y presa, rápidamente descubren que tendrán más posibilidades de encontrar a los suyos si se ayudan mutuamente.

El enfoque de este juego está en la colaboración entre el lobo y el ciervo. No es sorpresa descubrir que la principal forma de disfrutar Blanc es por dos jugadores en modo cooperativo, ya sea de forma local o en línea. También es posible para un solo jugador controlar a los dos animales al mismo tiempo, cada uno con un análogo, pero por alguna razón sentimos que “íbamos contra el espíritu del juego” al jugar de esta manera.

Una vez juntos, el objetivo de los dos personajes es avanzar por los estilizados escenarios nevados siguiendo el rastro de sus familias y resolviendo acertijos simples para remover los obstáculos de su camino. El lobo cabe por lugares pequeños y puede arrastrar algunos objetos. El ciervo puede empujarlos y permitir que su compañero se suba sobre él para alcanzar lugares altos.

Con mecánicas tan sencillas no esperábamos un juego especialmente largo, pero llegar al final de Blanc nos tomó solo dos horas. Es realmente corto y eso puede ser considerado un defecto por muchos. Nosotros queríamos ver más de su bello mundo en blanco y negro, pero finalmente agradecimos que no durara más. Para ser honestos, este título no nos estaba ofreciendo una jugabilidad interesante.

Además de los puzles sencillos de mover un objeto para que el compañero pueda superar un obstáculo, hay otros en que debemos movernos al tiempo con otros personajes para protegerlos de una ventisca o realizar ciertas acciones para que otros nos imiten. Estos resultan frustrantes debido a los espacios confusos de los escenarios. No hay acertijos complejos, pero casi nunca es claro a dónde debemos ir. El tiempo se nos va recorriendo todas las esquinas buscando dónde se activa el indicador de acción.

Otro elemento que entorpece el movimiento es la cámara. No tenemos control sobre ella y eso está bien para el tipo de juego que Blanc es. Pero debido al diseño de los escenarios, es común que se ubique de forma que no podemos ver qué ocurre o a dónde ir. También hay momentos en que la pantalla no sabe a cuál de los dos personajes seguir, por lo que realiza movimientos bruscos que confunden y marean. Por si fuera poco, el control de los personajes no es especialmente preciso, al menos con los JoyCon de Nintendo Switch.

Todos estos son defectos graves y podrían hacer a este juego merecedor de una mala calificación, si no fuera porque su aspecto más importante está tan bien hecho. Blanc es un juego absolutamente bellísimo. Como pueden ver en el avance y en las imágenes que acompañan a esta reseña, el uso del blanco, negro y tonos de gris es absolutamente fantástico y muy evocador. Las relajantes melodías convierten todo en un paraíso invernal y nos perdemos en la belleza de un momento específico. Casi nos hace olvidar que recorremos asentamientos humanos literalmente destruidos por la nevada. ¿Será que este juego está tratando de hacer un comentario sobre las consecuencias del cambio climático? Tal vez, pero es algo que está en tercer plano.

Hablando de temática, este tampoco es un juego complejo a nivel narrativo. Cuando vimos el tráiler nos preparamos para que tal vez rompiera nuestro corazón con un giro en la relación de los protagonistas. Pero a esta historia no le importa en absoluto el lado más cruel de la naturaleza. Hay un par de momentos que nos hicieron preocupar por el destino de un personaje, pero no es un juego que nos quiera transmitir tristeza.

Gracias a su belleza, simpleza, falta de violencia y foco en el juego cooperativo, Blanc es un juego perfecto para disfrutar junto a un niño o niña pequeña, una persona que no está habituada a jugar videojuegos. Pero de todos modos sus defectos pueden hacer que resulte frustrante.

Si buscan una experiencia multijugador cooperativa más desafiante y con una trama interesante, permítannos recomendarles las obras del estudio Hazelight como A Way Out e It Takes Two, que también está disponible para Switch y muchos consideran el mejor juego de 2021.

Blanc 6/10 Nota Lo que nos gustó - Hermosos escenarios en blanco y negro.

- Protagonistas adorables.

- Perfecto para niños pequeños o personas sin experiencia con videojuegos. Lo que no nos gustó - Momentos frustrantes debido al mapeado.

- Bajo rendimiento en Switch.

- Historia demasiado simple.

- Controles imprecisos. En resumen Blanc entra por los ojos y si lo vemos simplemente como un paseo por unos bellos escenarios en blanco y negro, es más fácil ignorar sus múltiples defectos en control, manejo de cámara y diseño de acertijos. Es una experiencia perfecta para niños o personas que apenas se inician en los videojuegos y quieran una opción no violenta, pero puede ser muy decepcionante para el resto del público. Es también una aventura corta que no debería superar las 3 horas y eso puede ser una fortaleza u otro defecto, dependiendo del ángulo del que se mire.

Reseña hecha con una copia digital de Blanc para Nintendo Switch brindada por Zebra Partners.