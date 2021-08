Blasphemous es uno de los ‘metroidvanias’ más interesantes que hemos disfrutado en los últimos años. A pesar de su alta dificultad, este juego español nos conquistó con su impresionante estética macabra —inspirada en la iconografía católica— y mecánicas basadas en Dark Souls. Pueden leer nuestra reseña de este título aquí.

Pero la historia del Penitente no ha terminado. El estudio The Game Kitchen y la distribuidora Team17 anunciaron ‘Wounds of Eventide’ (Heridas de la memoria), un DLC gratis para Blasphemous que podremos descargar el 9 de septiembre de 2021.

El tráiler de este DLC no muestra mucho sobre la jugabilidad. Pero sí revela los nuevos enemigos y escenarios mediante un elaborada secuencia animada. Pueden verlo a continuación.

Si vieron el video hasta el final, ya se dieron cuenta de la gran sorpresa. El estudio anunció oficialmente Blasphemous II. Tristemente, esta secuela todavía está muy lejos. El tráiler dice que no llegará hasta 2023.

‘Wounds of Eventide’ no es el primer DLC gratis de Blasphemous. En agosto de 2020 recibimos ‘Stir of Dawn’, que además de agregar nuevos jefes y personajes al juego también lo dotó de su esperado doblaje al español.

Tenemos mucha curiosidad hacia Blasphemous II, pero es demasiado pronto para conocer algo al respecto más allá de su existencia. ¿Será que se adelantaron demasiado con el anuncio?

Fuente: comunicado oficial de Team17