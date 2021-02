Con el lanzamiento del DLC gratuito Stir of Dawn, creímos que Blasphemous, el excelente y atmosférico ‘metroidvania’ español, estaba completo. Nos equivocamos. Team17 y el estudio The Game Kitchen acaban de anunciar una nueva actualización que trae una invitada muy especial.

Miriam, la protagonista de Bloodstained: Ritual of the Night, aparecerá en el mundo de Blasphemous gracias a este inesperado ‘crossover’ llamado Strife and Ruin. Ella requiere que el penitente le ayude a regresar a su hogar. Para lograrlo, tendrá que superar nuevos y difíciles retos de plataformas y combate, reuniendo los cristales que repararán el portal de Miriam.

Estas nuevas secciones no son las únicas novedades que llegarán a Blasphemous con la actualización Strife and Ruin. También tendremos un nuevo modo ‘Boss Rush’ que se desbloquea al terminar la historia.

¡Pero esperen! ¡Hay más! También encontraremos una nueva área ‘demake’ que convertirá el juego en un título al estilo 8-bit. Esta zona incluirá un nuevo jefe.

Para terminar, tendremos nuevos modos de renderización que emulan el estilo de las viejas pantallas de televisión.

Strife and Ruin, la colaboración ‘crossover’ entre Blasphemous y Bloodstained: Ritual of the Night, llegará el 18 de febrero de 2021. No se ha revelado si el juego de Koji Igarashi también recibirá nuevo contenido.

Fuente: canal oficial de Team17 en YouTube