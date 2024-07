Bleach: Rebirth of Souls, así es cómo pelea Ichigo, Rukia y Uryu

La semana pasada conocimos cómo es la jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls, el nuevo juego de pelea que adapta la obra de Tite Kubo. Ahora, Bandai Namco ha compartido tres adelantos de Bleach: Rebirth of Souls que muestran cómo pelea Ichigo, Rukia y Uryu.

¿Cómo pelea Ichigo, Rukia y Uryu en Bleach: Rebirth of Souls?

El primero de los tres trailers de Bleach: Rebirth of Souls se enfoca en Ichigo Kurosaki, el protagonista de la obra de Tite Kubo. En este adelanto vemos su Acción Especial Inversa, su Técnica Distintiva de Ataque Relámpago Especial y su Movimiento de Presión Espiritual. Después aparecen su Destino Inverso y su Despertar o ‘bankai’. Ichigo es un personaje balanceado fácil de usar, según el tráiler, el cual se caracteriza por su velocidad y ataques cuerpo a cuerpo.

El siguiente tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, protagonizado por Kuchiki Rukia, comienza con su Hado número 31: Shakkaho. Después aparecen dos movimientos de presión espiritual llamados Hado número 4: Byakurai y Hado número 33: Sokatsui. En cuanto a su despertar, este —al tratarse de la etapa del personaje de la saga de la sociedad de almas y la de los Arrancar— es su ‘Shikai’. Rukia es un personaje de alcance medio que basa su estilo de pelea en el uso de ‘fireballs’

Por último, Bandai Namco reveló cómo pelea Uryu Ishida. Quincy Arrow y Seeleschneider son sus dos Movimientos de Presión Espiritual de largo alcance. Su despertar, ‘Ransotengai’, aumenta el poder que puede acumular permitiendo el uso prolongado de sus movimientos de presión espiritual. Uryu es un personaje de largo alcance el cual controla el campo de batallas con sus flechas y ataques de energía.

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Asi que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica