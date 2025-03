Bleach: Rebirth of Souls: así es el Mugetsu de Ichigo Kurosaki [Final]

El viernes 21 de marzo sale al mercado Bleach: Rebirth of Souls y Bandai Namco ha revelado el que parece ser el último tráiler de presentación de personaje del juego, el cual es protagonizado por una versión alterna de Ichigo Kurosaki que puede usar el Mugetsu como despertar.

Getsuga Tensho Final o Ichigo Kurosaki con su bankai de base, con la posibilidad de usar el Mugetsu en vez de un despertar, es el último personaje de Bleach: Rebirth of Souls, el cual cuenta con movimientos poderosos y un estilo único en comparación con los otros 31 personajes del juego. Esta versión de Ichigo, cuenta con movimientos imbloqueables. Adicionalmente, su movimiento de primer movimiento de presión espiritual le permite absorber un ataque y teletransportarse atrás de su oponente para hacer un primer ataque. Además, al acertar tres movimientos Kikon, Ichigo se transforma y con esto su forma final ejecuta movimientos devastadores

Según Tite Kubo, el autor de Bleach, el Mugetsu es una habilidad que solo pueden ejecutar las Zangetsu y Engetsu, las Zanpaku-tō de Ichigo e Isshin.

Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco