Bleach: Rebirth of Souls, asi es la banda sonora del juego

Durante el primer dia de Anime Expo 2024, Bandai Namco reveló el primer tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el nuevo juego que adaptará la obra de Tite Kubo. Ahora, la desarrolladora japonesa sigue antojando a los fanáticos de Bleach. Ya que, en vez de compartir algo de la jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls, han revelado dos de las canciones de la banda sonora del juego.

«Rebirth» es el nombre de la primera canción de Bleach: Rebirth of Souls que compartieron en las redes sociales del juego. Esta canción está compuesta por Takeharu Ishimoto, el cual es conocido por su trabajo en juegos de la franquicia kingdom Hearts, Final Fantasy y The World Ends With You.

Fresh off the BLEACH Rebirth of Souls OST, check out "Rebirth"!

Sound Composer, Takeharu Ishimoto

Performed by The BONZ



— BLEACH Rebirth of Souls (@BLEACH_game_en) July 8, 2024

La segunda canción de la banda sonora de Bleach: Rebirth of Souls en ser compartida se llama «Absolution«.

Groove to the beat of "Absolution", from the BLEACH Rebirth of Souls OST!

Sound Composer, Takeharu Ishimoto

Performed by The BONZ



— BLEACH Rebirth of Souls (@BLEACH_game_en) July 8, 2024

Ambas canciones son interpretadas por la banda de J-rock The Bon’z, la cual es conocida por interpretar el primer ‘opening’ del ‘anime’ Kyo Kara Maoh!.

¿Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004.

Los desarrolladores también comentaron que pronto en un evento para el Klub Outside —de fanáticos de la obra de Tite Kubo— se revelarían detalles de la jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls.

