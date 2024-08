Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Byakuya con Senbonzakura

La semana pasada, Bandai Namco reveló cómo pelearán Ichigo, Rukia y Uryu en Bleach: Rebirth of Souls. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls que se centra en mostrarnos cómo pelea Kuchiki Byakuya, el capitán del sexto escuadrón del Gotei 13.

El tráiler de Byakuya en Bleach: Rebirth of Souls detalla cómo pelea uno de los personajes más populares de la obra de Tite Kubo.

El tráiler nos revela que Kuchiki Byakuya, junto con un su zanpatou Senbonsakura, tienen un estilo de pelea versátil. Ya que puede ser efectivo a corta y media distancia. Adicionalmente, su Bankai Senbonsakura Kageyoshi incrementa las propiedad de sus ataques a media y larga distancia, pero como efecto secundario sus ataques cuerpo a cuerpo ven reducida su efectividad.

¿Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que si sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Ichigo Kurosaki

Kuchiki Rukia

Uryu Ishida

Kuchiki Byakuya

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Asi que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica