Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Coyote Stark la primera espada del ejército de Aizen

Ya queda menos de un mes para el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls y Bandai Namco ha compartido el tráiler de presentación de Coyote Stark, el personaje número 30 que estará disponible desde la llegada del juego.

¿Cómo pelea Coyote Stark en Bleach: Rebirth of Souls?

Coyote, la primera espada del ejercito de Aizen cuentacon un estilo de pelea a larga distancia. Esto gracias al uso consecutivo de los cero que puede ejecutar. Sin embargo, este estilo de pelea obliga a Coyote a tener un flujo constante de poder espiritual, el cual puede recargar con su primer movimiento de presión espiritual.

Cuándo Coyote usa su despertar, o libera a «Los Lobos», su estilo de pelea en Bleach: Rebirth of Souls da un giro de 180 grados. En este estado, la primera espada usa ataques a corto alcance con un poder devastador. Además, puede usar a los lobos para recuperar el reishi.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Ahora que ya sabemos cómo pelea Coyote Stark, es hora de conocer los demás personajes de Bleach: Rebirth of Souls.

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco