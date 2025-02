Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Nnoitora Gilga la quinta espada del hueco mundo

La semana pasada, Bandai Namco reveló el tráiler de presentación de Ikkaku Madarama. Así que esta semana, el turno en ser presentado en Bleach: Rebirth of Souls es para la quinta espada, más conocido como Nnoitora Gilga.

No se dejen engañar por el aspecto de Nnoitora Gilga. Ya que, en Bleach: Rebirth of Souls el estilo de pelea de la quinta espada es agresivo y pesado. Esto gracias a su movimiento característico llamado «Hierro». Este, al ser ejecutado, le proporciona a Nnoitora Gilga armadura en sus dos ataques relámpago. La armadura absorbe el primer golpe que conecte el enemigo y para volver a hacer uso de esta armadura se deberá volver a ejecutar el movimiento característico.

Al final del segundo movimiento de presión espiritual, Nnoitora Gilga lanza un Cero que es inbloqueable.

Este estilo de pelea, que se basa en el contraataque, se sigue viendo evidenciado en su primer movimiento de presión espiritual, llamado Guillotina. Este ataque, al ser cargado en su totalidad, se vuelve bloqueable y genera un gran daño al rival.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Ahora que ya sabemos cómo pelea Nnoitora Gilga, es hora de conocer los demás personajes de Bleach: Rebirth of Souls.

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: canal oficial en YouTube de Bandai Namco Latinoamérica