​Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Retsu Unohana y estas son las notas del parche 1.20

Tras su lanzamiento a principios de este año, Bleach Rebirth of Souls, juego que mezcla elementos de un arena fighter con conceptos tradicionales de juegos de pelea, anuncia la llegada de su segundo personaje DLC.

Retsu Unohana, en su versión de la guerra sangrienta de los mil años se une al grupo de personajes de ​Bleach Rebirth of Souls

​Inicialmente, Unohana es mostrada con su habitual calma, pero al avanzar su tráiler de presentación revela un giro importante en su personaje – aviso de spoilers de Bleach: The Thousand-Year Blood War a continuación–. En su estado despertado, Unohana recupera su personalidad original como Kenpachi Zaraki y activa su Bankai verdadero, deshaciendo su trenza y dejando que su cabello fluya como la sangre de sus enemigos.

​Aunque el tráiler no muestra mucho del primer Kenpachi en acción, los jugadores no tendrán que esperar demasiado para probarla. Unohana ya está disponible en acceso anticipado para quienes posean el pase de temporada, mientras que el resto de jugadores podrán adquirirla de forma individual a partir del 25 de agosto.

​Bleach Rebirth of Souls Versión 1.20 notas del parche generales

​Como ajuste general, se ha aumentando el daño del Hohô de Seguimiento. Comparado con las Acciones de Reversa, su tasa de uso era baja, y era difícil mostrar su individualidad, pero esta vez, se ha vuelto más fácil de manejar como un medio para extender el daño mientras se conservan recursos.

​Se incrementó la cantidad de daño del Hohô de Seguimiento y se aumentó el daño mínimo garantizado.

​Se redujo la ventana de input buffer para inputs preventivos.

​Se corrigió un problema donde el tiempo de carga para algunos Movimientos Kikon era más largo de lo previsto.

​Además, al acortar el periodo de gracia para los inputs preventivos, se ha suprimido la activación accidental de acciones no deseadas.

​Ajustes y Cambios Referentes a Modos de Juego

​Se cambió el número máximo de partidas por matchmaking en las Partidas Clasificatorias a 3.

Cambios y ajustes a los personajes

No todos los personajes de Bleach Rebirth of Souls han recibido ajustes de balance con el parche o actualización 1.20. En esta ocasión, Ichigo Kurosaki, Uryu Ishida, Yasutora Sado, Kisuke Urahaha, Rukia Kuchiki, Izuru Kira, Ikkaku Madarame, Shigekuni Genryusai Yamamoto, Soi Fon, Gin Ichimaru, Sosuke Aizen, Byakuya Kuchiki, Toshiro Hitsugaya, Kenpachi Zaraki, Kaien Shiba, Shiji Hirako, Coyote Stark, Ulquiorra Shifar, Grimmjow Jeagerjaques, Szayelaporro Grantz y Nelliel Tu Odelschwanck han recibido ajustes, los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco