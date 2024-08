Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Yasutora Sado (Chad)

La semana pasada conocimos los diferentes movimientos de pelea de Yoruichi en Bleach: Rebirth of Souls. Ahora, el turno para revelar su arsenal de combate, con el cual peleará en Bleach: Rebirth of Souls, es para Yasutora Sado (Chad).

Bandai Namco describe a Yasutora Sado (Chad) en Bleach: Rebirth of Souls como «Un poderoso luchador con puños mortales». Adicionalmente, agregan que «Chad aplica la fuerza de sus puños a sus enemigos. Cambia el curso de la batalla con un solo puñetazo».

El estilo de pelea de Chad en Bleach: Rebirth of Souls es cuerpo a cuerpo. Esto se ve evidenciados en sus diferentes combinaciones de golpes. Adicionalmente, cuenta con un contraataque que absorbe un golpe del oponente para luego en la recuperación del movimiento lo pueda castigar, desconocemos si se podrá continuar u optimizar el daño después del contrataque.

El despertar de Chad le da acceso al «Brazo Izquierdo del Diablo», lo cual permite golpes poderosos a ambas manos.

Es posible que gracias al incremento de habilidades de Chad usando «alerta» combinado con su despertar lo hagan uno de los personajes con mayor daño en el juego. Pero para comprobarlo debemos esperar a conocer cuándo sale Bleach: Rebirth of Souls.

¿Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que si sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Asi que es proba

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica