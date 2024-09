Bleach: Rebirth of Souls, así son los movimientos de pelea de Gin

La semana pasada Bandai Namco presentó cómo pelea Kisuke Urahara en Bleach: Rebirth of Souls. Ahora el turno en ser presentado, en el ya acostumbrado tráiler del lunes de Bleach: Rebirth of Souls, es para el capitán del tercer escuadrón del Goteo 13, Gin Ichimaru.

¿Cómo pelea Gin Ichimaru con Shinsō?

El tráiler que muestra cómo pelea Gin Ichimaru comienza mostrando el movimiento característico Golpe de serpiente. Este le permite a Gin atacar a distancia a alta velocidad, generando presión y controlando el espacio. El primer movimiento de Presión Espiritual es Urozuki. Al ejecutar Urozuki, Gin absorbe un golpe del rival y contraataca de manera rápida. Mientras tanto, Shinso Sousen es un ataque de área. Así que, si el oponente está en la zona donde es efectivo el movimiento y este conecta, los jugadores podrán ejecutar un segundo ataque.

El movimiento Despertar de Gin Ichimaru consiste en desatar el Bankai Kamishini no Yari, el cual aumenta el área de alcance de sus movimientos.

Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que si sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Así que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica