Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco muestra la jugabilidad

Desde inicios de julio conocemos el nuevo juego para consolas y PC de Bleach, llamado Rebirth of Souls. Ahora, Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el cual se encarga de detallar —muy por encima— la jugabilidad del nuevo ‘arena fighter’ que se basa en la obra de Tite Kubo.

Desafortunadamente, el tráiler de jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls no ha revelado la fechad e lanzamiento del juego.

Junto con el tráiler de jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco ha revelado una descripción oficial de su nuevo juego de pelea.

«Despierta la espada y cambia tu destino en Bleach: Rebirth of Souls. Participa en emocionantes batallas llenas de acción con personajes icónicos de la legendaria franquicia de anime, como Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida y Yasutora Sado (Chad). En el juego, los jugadores podrán dar rienda suelta a habilidades únicas con la espada, como el Bankai, y desbloquear nuevas formas en la batalla para alzarse con la victoria contra sus oponentes».

¿Cómo es la jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls?

En Bleach: Rebirth of Souls cada personaje posee una acción única llamada «Zankensoki». Esta sirve para reducir el Reishi (vida) del adversario. Al disminuir un indicador de Reishi, se reduce también el Konpaku del oponente, el cual es el que se ve en la parte de arriba con un número a un costado.

Tras infligir daño se libera el movimiento Kikon para destruir varios Konpaku a la vez. En Bleach: Rebirth of Souls, la victoria se alcanza al destruir los nueve Konpaku del enemigo. El poder espiritual acumulado al atacar permite desencadenar un movimiento especial de «Presión espiritual». Además, se puede activar la acción inversa tanto en ataque como en defensa. Entre más se acumule poder, el personaje podrá entrar en un estado de «Despertar», el cual sirve para liberar el «Bankai» de nuestro personaje.

¿Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica.