Bleach: Rebirth of Souls, estos los movimientos de pelea de Rangiku Matsumoto

La semana pasada, Bandai Namco nos presentó a Gin Ichimaru. Así que era de esperarse que el siguiente tráiler fuera dedicado a conocer cómo pelea Rangiku Matsumoto en Bleach: Rebirth of Souls.

Rangiku Matsumoto es la teniente de la décima división del Gotei 13. Su Zanpakuto se llama Haineko y le otorga ataques de ceniza. En este nuevo tráiler de presentación de personaje de Bleach: Rebirth of Souls vemos los poderes principales de la teniente Matsumoto. El primer de ellos es Hado 31: Shakkaho. Si este ataque impacta al enemigo, puede encadenar un ataque posterior que al parecer se puede optimizar con otro ataque. Pero esto no significa que Rangiku no pueda pelear a corta distancia. Ya que, con el Hado 33: Sokatsui, la teniente Matsumoto tiene herramientas para la lucha cuerpo a cuerpo.

Este es alparecer un movimiento defensivo con una gran posibilidad de dejar al personaje en una posición favorable para comenzar un castigo.

Por el momento, el tráiler no deja claro cómo serán las propiedades del despertar de Rangiku. Sin embargo, en la descripción vista en el tráiler al liberar a Haineko, la teniente Matsumoto verá afectados algunos de su movimientos normales y ganará uno nuevo que le permitirá tener control del oponente.

Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Así que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica