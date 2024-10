Bleach: Rebirth of Souls, estos son los movimientos de pelea de Ichigo (Bankai) y Ulquiorra

La semana pasada, durante Tokyo Game Show 2024, Bandai Namco reveló con un tráiler que Bleach: Rebirth of Souls llegará a inicios del 2025. Ahora la compañía japonesa ha compartido no uno, sino dos adelantos de Bleach: Rebirth of Souls que muestran como pelea Ulquiorra y una versión adicional de Ichigo Kurosaki, la cual inicia el combate ya con el Bankai activado.

¿Cómo pelea Ulquiorra en Bleach: Rebirth of Souls?

Ulquiorra en Bleach: Rebirth of Souls pelea con ataques poderosos imbuidos de Reishi, el cual además de incrementar el daño y extensión de sus combos, también puede regenerar con otros de sus movimientos. Finalmente, con su despertar «Murcielago», Ulquiorra incrementa dramáticamente todas sus habilidades de pelea. De esta forma, el daño, velocidad y capacidad para hacer movimientos continuos del personaje tienen una mejora significativa.

¿Cómo pelea Ichigo Kurosaki (Bankai) en Bleach: Rebirth of Souls?

La segunda versión de Ichigo Kurosaki, la cual inicia la pelea con su Bankai activado, cuenta con ataques de largo alcance que incrementan su daño cuando el jugador sostiene el botón con el que se ejecuta. Adicionalmente, con el uso de su segundo movimiento de presión espiritual «Getsuga Aura», Ichigo refuerza sus ataques a cambio de consumir una parte de su poder. Su despertar, que lo convierte en la forma Vasto Lorde, aprovecha la Hollowficación completa para —al igual que Ulquiorra— potenciar de forma abismal sus movimientos de pelea.

¿Cuáles son los personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls desde su lanzamiento?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Cómo es y para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam a principios del 2025. Según los desarrolladores Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach, el cual debutó en octubre del 2004. La tercera parte de la temporada final de Bleach está´programada para ser estrenada el 5 octubre en Diseny+.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica