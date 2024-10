Bleach: Rebirth of Souls, estos son los movimientos de pelea de Soi Fon

Bandai Namco Latinoamérica ha revelado un nuevo tráiler de Bleach Rebirth of Souls, el cual esta semana está protagonizado por Soi Fon, la capitana de la segunda división del Gotei 13.

Según su tráiler de presentación, Soi Fon aprovecha su velocidad para atacar a los enemigos y no permitirles reaccionar. Anken, su movimiento característico, junto a Kazaguruma / Nigeki Kessatsu son movimientos que se pueden ejecutar a distancia. Ambos poderes de Soi Fon son rápidos y en él casi de su movimiento de presión espiritual si se sostiene hace una sucesión extra de golpes que pueden ser letales para el oponente. Su segundo movimiento de presión espiritual también se hace a larga distancia y de conectar, luego de dejar sostenido el botón, Soi Fon inmoviliza a su rival durante un breve periodo de tiempo.

El despertar de Soi Fon, le otorga un aumento de daño en todas sus habilidades.

¿Cuáles son los personajes de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo. Hasta el lunes 14 de octubre, Bandai Namco ha revelado un total de catorce personajes para Bleach: Rebirth of Souls, de los cuales solo Ulquiorra Cifer es el único Arrancar. Así que esperamos que en las siguientes semanas Bandai Namco revele a algunas otras Espada o Visored. Ya que, estos son dos de los bandos clave del arco del manga de Kubo Tite que será adaptado en Bleach: Rebirth of Souls.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica