Bleach: Rebirth of Souls esta es la fecha de lanzamiento del juego

El lunes de esta semana, Bandai Namco no compartió un tráiler de presentación de Bleach: Rebirth of Souls. En su lugar, la desarrolladora japonesa reveló que hoy 4 de diciembre estrenarían un tráiler con un anuncio especial. Este adelanto ya está diosponible y el anuncio fue la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls junto con la información de la precompra y el pase de temporada del juego.

El tráiler que reveló la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls en japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls?

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

¿Cuál es el contenido de las diferentes ediciones de Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls ya se puede preordenar y Bandai Namco ha revelado todo el contenido que tendrá la versión ultímate del juego.

Si bien la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, según el adelanto, es el 21 de marzo de 2025, en Steam dice que el juego estará disponible un día antes (20 de marzo). Este juego tendrá dos versiones, además de la estándar, la cual si la precompran ya podrán recibir un traje para Tôshirô Hitsugaya y Yoruichi Shihôin basados en el último arco argumental de Bleach, el cual se emite actualmente en Disney+.

Contenido de la edición «deluxe» de Bleach: Rebirth of Souls

4 personajes jugables adicionales

Acceso anticipado (7 días) a los personajes de DLC

Conjunto de cristales de alma de dos tipos 1

Cristal de alma ofensivo (Arañazo leve) y cristal de alma defensivo (Aguante)

Conjunto de cristales de alma de dos tipos 2

Cristal de alma de presión espiritual (Informal) y cristal de alma especial (Viento de popa).

Contenido de la edición «ultimate» de Bleach: Rebirth of Souls

Todo el contenido de la edición «deluxe» de Bleach: Rebirth of Souls

Conjunto de indumentaria de la Guerra sangrienta de los mil años

Conjunto de indumentaria de Renacer de las almas

Conjunto de cristales de alma de dos tipos 3

Cristal de alma ofensivo (Impecable) y cristal de alma defensivo (Perfección)

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls

Los proximos personajes de Bleach: Rebirth of Souls en ser presentados serán Sousuke Aizen y Shigekuni Yamamoto Genryusai.

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.