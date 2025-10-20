Videojuegos

​Bleach: Rebirth of Souls, Ichibe Hyosube ya tiene fecha de lanzamiento

Ichibe Hyosube, estará disponible esta semana y Bandai Namco nos da un pequeño vistazo a sus movimientos de pelea.

Cesar Salcedo
Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el cual se encarga de presentar a Ichibe Hyosube, el tercer personaje DLC de la primera temporada del juego.

¿Cuándo estará disponible o es el lanzamiento de Ichibe Hyosube en Bleach: Rebirth of Souls?

Yhwach, Ichibē Hyōsube, Yachiru Unohana y la forma real del Bankai de Ichigo Kurosaki son los cuatro personajes DLC de ​Bleach: Rebirth of Souls. Así que con la llegada de Ichibe Hyosube, el martes 21 de octubre, como acceso anticipado para aquellos que tienen el pase de temporada o el martes 28 de octubre para aquellos que lo compren de manera individual, solo faltaría el lanzamiento de Yhwach para completar el pase de temporada de Bleach: Rebirth of Souls.

Por el momento se desconoce cuándo llegará Yhwach al juego, pero podría ser para antes de terminar el primer trimestre del 2026.

Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls

Bleach: Rebirth of Souls: mineros revelan cuáles son los cuatro personajes DLC de Thousand-Year Blood War

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

  1. Ichigo Kurosaki
  2. Kuchiki Rukia
  3. Uryu Ishida
  4. Kuchiki Byakuya
  5. Yoruichi Shihoin
  6. Yasutora Sado (Chad)
  7. Kisuke Urahara
  8. Gin Ichimaru
  9. Rangiku Matsumoto
  10. Toushiro Hitsugaya
  11. Kenpachi Zaraki
  12. Ulquiorra Cifer
  13. Ichigo Kurosaki (Bankai)
  14. Kaname Tosen
  15. Soi Fon
  16. Renji Abarai
  17. Izuri Kira
  18. Nelliel Tu Odelschwanck
  19. Grimmjow
  20. Mayuri Kurotsuchi
  21. Sousuke Aizen
  22. Shigekuni Yamamoto Genryusai
  23. Shinji Hirako
  24. Szayelaporro Grantz
  25. Shunsui Kyoraku
  26. Sajin Komamura
  27. Shuhei Hisagi
  28. Ikkaku Madarama
  29. Tier Halibel
  30. Coyote Stark
  31. Kaien Shiba
  32. Ichigo Kurosaki [Final]
Fuente: Bandai Namco

