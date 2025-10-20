​Bleach: Rebirth of Souls, Ichibe Hyosube ya tiene fecha de lanzamiento

Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el cual se encarga de presentar a Ichibe Hyosube, el tercer personaje DLC de la primera temporada del juego.
¿Cuándo estará disponible o es el lanzamiento de Ichibe Hyosube en Bleach: Rebirth of Souls?
Yhwach, Ichibē Hyōsube, Yachiru Unohana y la forma real del Bankai de Ichigo Kurosaki son los cuatro personajes DLC de Bleach: Rebirth of Souls. Así que con la llegada de Ichibe Hyosube, el martes 21 de octubre, como acceso anticipado para aquellos que tienen el pase de temporada o el martes 28 de octubre para aquellos que lo compren de manera individual, solo faltaría el lanzamiento de Yhwach para completar el pase de temporada de Bleach: Rebirth of Souls.
Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls
Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:
Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:
- Ichigo Kurosaki
- Kuchiki Rukia
- Uryu Ishida
- Kuchiki Byakuya
- Yoruichi Shihoin
- Yasutora Sado (Chad)
- Kisuke Urahara
- Gin Ichimaru
- Rangiku Matsumoto
- Toushiro Hitsugaya
- Kenpachi Zaraki
- Ulquiorra Cifer
- Ichigo Kurosaki (Bankai)
- Kaname Tosen
- Soi Fon
- Renji Abarai
- Izuri Kira
- Nelliel Tu Odelschwanck
- Grimmjow
- Mayuri Kurotsuchi
- Sousuke Aizen
- Shigekuni Yamamoto Genryusai
- Shinji Hirako
- Szayelaporro Grantz
- Shunsui Kyoraku
- Sajin Komamura
- Shuhei Hisagi
- Ikkaku Madarama
- Tier Halibel
- Coyote Stark
- Kaien Shiba
- Ichigo Kurosaki [Final]
Fuente: Bandai Namco