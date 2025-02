Bleach: Rebirth of Souls, Kaien Shiba es presentado con un emotivo tráiler especial

Esta semana, Bandai Namco ha compartido mucha información de Bleach: Rebirth of Souls. Primero conocimos cómo pelea Coyote Stark y luego —durante el IGN Fan Fest 2025— vimos el segundo opening del juego. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un nuevo adelanto especial que se encarga de presentar a Kaien Shiba, el treintaiunavo personaje del juego desarrollado por Tamsoft.

El tráiler de presentación especial de Kaien Shiba en Bleach: Rebirth of Souls en japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

El nuevo tráiler especial de Bleach: Rebirth of Souls, si bien no explica cómo pelea Kaien Shiba en el juego, si se encarga de presentar la importancia que el juego le dará a la interacción entre Shiba y Kuchiki Rukia. El tráiler muestra a Ukitake, capítan de la división 13 del Gotei 13 hablandole a Rukia. Acto seguido, el tráiler se centra en ir del pasado de la sociedad de almas al momento en el que Rukia se enfrenta a la novena espada, Aaroniero Arruruerie.

Es muy probable que el tráiler de Bleach: Rebirth of Souls del lunes 3 de marzo nos muestre cómo pelea Kaien Shiba o Aaroniero Arruruerie.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco