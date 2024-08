Bleach: Rebirth of Souls: Kisuke Urahara y Benihime se unen al combate

La semana pasada conocimos los diferentes movimientos de pelea de Yasutora Sado (Chad). Ahora, el turno para revelar su arsenal de combate, con el cual peleará en Bleach: Rebirth of Souls, es para Kisuke Urahara quien usa a la Zanpaku-tō llamada Benihime.

¿Cómo pelea Kisuke Urahara con Benihime?

Bandai Namco ha iniciado el tráiler de Bleach: Rebirth of Souls que muestra cómo pelea Kisuke Urahara con Benihime mostrando un ataque de energía que actúa como el Byakurai Kido que Rukia y Byakuya usan en el ‘manga’ o el ‘anime’. Este ataque de destello especial es rápido y sirve para obstaculizar y controlar el movimiento del oponente. Kamisori Benihime, es el segundo movimiento de pelea de Urahara, el cual puede cancelar proyectiles o envía cortes de sangre delante del oponente. El tercer movimiento de pelea de Kisuke Urahara se llama «Estás Preparado». Este cambia el estado de Urahara, haciendo que se mueva más rápido de lo habitual y que sus movimientos se recuperen más rápido por un corto periodo de tiempo.

El «despertar» de Kisuke Urahara libera al ‘shikai’ de Benihime, el cual mejora los movimientos del personaje haciendo que tenga más oportunidades de hacer contrataques.

Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que si sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Así que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica