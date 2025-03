Bleach: Rebirth of Souls: mineros revelan cuáles son los cuatro personajes DLC de Thousand-Year Blood War

Bleach: Rebirth of Souls salió al mercado el pasado viernes 21 de marzo y los mineros de datos no han tardado mucho en revelar cuáles serán los cuatro personajes DLC que tendrá el juego. Esta información, la cual no ha sido confirmada por la desarrolladora japonesa, proviene del canal en YouTube de SergioM3R. En su canal, y otras de sus redes sociales, el minero de datos muestra que en la versión de PC de Bleach: Rebirth of Souls se encuentran algunas imágenes de personajes como Yumichika Ayasegawa, el cual no se encuentra como personaje jugable. Sin embargo, otras tres imágenes han llamado su atención y es por eso que él cree que estos serán los personajes que llegarán como DLC en el primer año del título de Tamsoft.

Estos son los cuatro personajes DLC de Bleach: Rebirth of Souls pertenecientes al arco final o Thousand-Year Blood War

Según lo que fue encontrado en los datos de Bleach: Rebirth of Souls, Yhwach, Ichibē Hyōsube, Yachiru Unohana y la forma real del Bankai de Ichigo Kurosaki serán los cuatro personajes DLC que Bandai Namco aún no ha anunciado. Si bien Yhwach, Ichibē Hyōsube e Ichigo cuentan con una imagen como la de la selección de personaje en los datos de Bleach: Rebirth of Souls, la evidencia de Yachiru Unohana solo está presente en el código y no se encuentra su imagen. Por el momento, esta no es una información que se debe tener como oficial. No obstante, algunos de los fanáticos de la obra de Tite Kubo se sienten satisfechos con la lista de personajes DLC de llegar a ser cierta.

Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Vía: @SrgioM3