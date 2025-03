Bleach: Rebirth of Souls, MIYAVI es el encargado de interpretar el opening del juego

Bandai Namco y Tamsoft, el estudio a cargo del desarrollo del juego, han revelado el opening oficial de Bleach: Rebirth of Souls, el nuevo arena fighter basado en el manga de Tite Kubo.

El opening de Bleach: Rebirth of Souls se llama Die for Love y es interpretado por el artista de J-Rock Takamasa Ishihara, mejor conocido como MIYAVI. Esta no es la primera vez que Bandai Namco revela un tráiler de Bleach: Rebirth of Souls con una ambientación musical. Sin embargo, la canción Die for Love ya habia sido presentada por la desarrolladora japonesa en el tráiler que reveló la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls.

Todos los Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco