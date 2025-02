Bleach Rebirth of Souls, Orihime, Isshin, Zangetsu y más aparecen en un nuevo tráiler

Bandai Namco compartió un nuevo adelanto de Bleach: Rebirth of Souls, durante el IGN Fan Fest 2025, el cual —según la desarrolladora japonesa— es el segundo opening o tema de apertura que tendrá el próximo juego de pelea que adaptará la obra de Tite Kubo. Sin embargo, con untotal de 30 personajes anunciados, no esperabamos ver modelos de personajes de tantos personajes que no han sido anunciados. No que el modelo se aprecie en el segundo opening no significa que llegue a ser jugable en ellanzamiento final de Bleach: Rebirth of Souls, pero de todas maneras laimportanciade algunos de estos en la historia nos hace pensar en que podrían ser tambien parte de la plantilla inicial.

Orihime, Isshin, Zangetsu, Aaroniero, Zommari, Barragan y Yammy son los personajes que podríamos ver siendo presentados en los futuros adelantos de Bleach: Rebirth of Souls.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco