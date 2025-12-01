Videojuegos

Bleach: Rebirth of Souls, primer tráiler y fecha de llegada de Yhwach

Ahora la pregunta es ¿Llegarán más personajes para el juego?

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el cual presenta a Yhwach, el último personaje del pase de temporada del juego. El adelanto muestra la presentación de Yhwach y el aspecto que tendrá el personaje en el juego, pero —desafortunadamente— Tamsoft no reveló detalles de los movimientos de pelea que tendrá Yhwach en Bleach: Rebirth of Souls.

¿Cuándo estará disponible o es el lanzamiento de Yhwach en Bleach: Rebirth of Souls?

Yhwach, el último personaje del primer año de contenido de Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para los poseedores del pase de temporada el miércoles 3 de diciembre. Mientras tanto, aquellos que quieran comprar el personaje de manera individual tendrán que esperar hasta el miércoles 10 de diciembre, día que será el lanzamiento oficial de Yhwach para Bleach: Rebirth of Souls.

- Publicidad -

¿Cuáles son los personajes del pase de temporada de Bleach: Rebirth of Souls?

¿Cuándo estará disponible o es el lanzamiento de Yhwach en Bleach: Rebirth of Souls?

Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls

Bleach: Rebirth of Souls: mineros revelan cuáles son los cuatro personajes DLC de Thousand-Year Blood War

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

  1. Ichigo Kurosaki
  2. Kuchiki Rukia
  3. Uryu Ishida
  4. Kuchiki Byakuya
  5. Yoruichi Shihoin
  6. Yasutora Sado (Chad)
  7. Kisuke Urahara
  8. Gin Ichimaru
  9. Rangiku Matsumoto
  10. Toushiro Hitsugaya
  11. Kenpachi Zaraki
  12. Ulquiorra Cifer
  13. Ichigo Kurosaki (Bankai)
  14. Kaname Tosen
  15. Soi Fon
  16. Renji Abarai
  17. Izuri Kira
  18. Nelliel Tu Odelschwanck
  19. Grimmjow
  20. Mayuri Kurotsuchi
  21. Sousuke Aizen
  22. Shigekuni Yamamoto Genryusai
  23. Shinji Hirako
  24. Szayelaporro Grantz
  25. Shunsui Kyoraku
  26. Sajin Komamura
  27. Shuhei Hisagi
  28. Ikkaku Madarama
  29. Tier Halibel
  30. Coyote Stark
  31. Kaien Shiba
  32. Ichigo Kurosaki [Final]
Geoff Keighley revela la misteriosa escultura de un juego que mostrará en The Game Awards

Fuente: Bandai Namco

Guía de secretos de Marvel Cosmic Invasion: todos los Cubos Cósmicos y personajes desbloqueables
Marvel Cosmic Invasion – Reseña (Switch)
Les presentamos Gilt, el nuevo juego de los creadores de Unavowed y Old Skies
Geoff Keighley revela la misteriosa escultura de un juego que mostrará en The Game Awards
Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Guía de secretos de Marvel Cosmic Invasion: todos los Cubos Cósmicos y personajes desbloqueables
No hay comentarios

Lo último

Para Ubisoft, las microtransacciones son realmente buenas, así que todos los demás estamos equivocados
Videojuegos
Metroid Prime 4: Beyond es una historia separada a la trilogía según Nintendo, pero insisten en enumerarlo y poner a Sylux
Videojuegos
Roblox 99 noches en el bosque codigos
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Noviembre 2025)
Videojuegos
ModRetro presenta imágenes de su consola Nintendo 64 FPGA llamada M64
Videojuegos