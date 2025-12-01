Bleach: Rebirth of Souls, primer tráiler y fecha de llegada de Yhwach

Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls, el cual presenta a Yhwach, el último personaje del pase de temporada del juego. El adelanto muestra la presentación de Yhwach y el aspecto que tendrá el personaje en el juego, pero —desafortunadamente— Tamsoft no reveló detalles de los movimientos de pelea que tendrá Yhwach en Bleach: Rebirth of Souls.
¿Cuándo estará disponible o es el lanzamiento de Yhwach en Bleach: Rebirth of Souls?
Yhwach, el último personaje del primer año de contenido de Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para los poseedores del pase de temporada el miércoles 3 de diciembre. Mientras tanto, aquellos que quieran comprar el personaje de manera individual tendrán que esperar hasta el miércoles 10 de diciembre, día que será el lanzamiento oficial de Yhwach para Bleach: Rebirth of Souls.
¿Cuáles son los personajes del pase de temporada de Bleach: Rebirth of Souls?
Lista final de Personajes de Bleach: Rebirth of Souls
Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea que tendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:
Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:
- Ichigo Kurosaki
- Kuchiki Rukia
- Uryu Ishida
- Kuchiki Byakuya
- Yoruichi Shihoin
- Yasutora Sado (Chad)
- Kisuke Urahara
- Gin Ichimaru
- Rangiku Matsumoto
- Toushiro Hitsugaya
- Kenpachi Zaraki
- Ulquiorra Cifer
- Ichigo Kurosaki (Bankai)
- Kaname Tosen
- Soi Fon
- Renji Abarai
- Izuri Kira
- Nelliel Tu Odelschwanck
- Grimmjow
- Mayuri Kurotsuchi
- Sousuke Aizen
- Shigekuni Yamamoto Genryusai
- Shinji Hirako
- Szayelaporro Grantz
- Shunsui Kyoraku
- Sajin Komamura
- Shuhei Hisagi
- Ikkaku Madarama
- Tier Halibel
- Coyote Stark
- Kaien Shiba
- Ichigo Kurosaki [Final]
Fuente: Bandai Namco