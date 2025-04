Bleach: Rebirth of Souls – Reseña

Bleach: Rebirth of Souls

Bleach: Rebirth of Souls

Después de una larga espera, los fanáticos de Bleach finalmente pueden encarnar a Ichigo Kurosaki y vivir algunos de los arcos más importantes del manga de Tite Kubo en consolas de actual generación. Este título para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC —versión que hemos usado para nuestra reseña de Bleach: Rebirth of Souls— marca el retorno de la franquicia a las consolas de sobremesa después de más de una década. Sin embargo, ya que actualmente, el género de juegos de pelea ha cosechado más fanáticos, las expectativas tanto en seguidores como veteranos son altas. Es así que en nuestra reseña de Bleach: Rebirth of Souls conoceremos si el juego desarrollado por Tamsoft está a la altura del estado actual de la franquicia si será un arena fighter más del montón.

El opening de Bleach: Rebirth of Souls se llama Die for Love y es interpretado por el artista de J-Rock Takamasa Ishihara, más conocido como MIYAVI.

Un modo historia bastante satisfactorio

El modo historia de Bleach: Rebirth of Souls es robusto y se centra en adaptar los tres primeros arcos de la obra de Tite Kubo. Desde el encuentro de Ichigo con Rukia Kuchiki y su transformación en shinigami sustituto, hasta la culminación del arco de los Arrancar con el enfrentamiento contra Sosuke Aizen. Tamsoft se esfuerza por recrear los momentos más importantes de estos arcos argumentales a través de escenas cinematográficas generadas con el motor del juego. Además, los flashback son mostrados con ilustraciones originales. Cabe resaltar que no todas las escenas tienen la misma fluidez.

Bleach: Rebirth of Souls cuenta con su doblaje original al japonés e inglés.

En cuanto a lo jugable, el modo historia de Bleach: Rebirth of Souls tiene una estructura simple y lineal, la cual sigue un patrón repetitivo de visualización de escenas y combates puntuales. Se entiende esta decisión. No obstante, algunos saltos narrativos y la omisión de ciertos detalles importantes hacen que en algunos momentos solo aquellos que el material original puedan seguir la historia de manera coherente. Con cortes y todo terminar la historia de Bleach: Rebirth of Souls nos llevó entre 35 a 40 horas. Además, mientras pasamos los hechos canónicos, se puede desbloquear los episodios del Modo de Historia Secreta. Aquí podremos explorar perspectivas originales de eventos clave de la historia de Bleach. Una razón para aquellos fanáticos de hueso duro de Bleach, uno de los tres grandes de la Shonen Jump.

Combate en arenas 3D con un enfoque estratégico

El corazón de Bleach: Rebirth of Souls —como todo juego de pelea— se basa en su jugabilidad. En este caso nos encontramos con combates en arenas 3D, donde los jugadores toman el control de una amplia variedad de personajes, cada uno con particularidades y estilos de pelea puntuales. A diferencia de otros juegos de lucha de este estilo, el sistema de combate introduce mecánicas estratégicas que van más allá de tan solo oprimir botones. Este se basa en un sistema de “piedra, papel o tijera” entre ataques, defensas y ruptores de guardia.

Cada personaje en Bleach: Rebirth of Souls cuenta con un conjunto único de estilos de pelea. Es así que encontraremos diferentes ataques básicos, combos, movimientos especiales y transformaciones. El Shikai y el Bankai para los Shinigami, o la Resurrección para los Arrancar. La gestión de la energía espiritual o Reiatsu es crucial para ejecutar movimientos especiales, los cuales se pueden encadenar con ataques devastadores. Otra mecánica en el sistema de combate del juego son los “Konpaku” (almas), que funcionan como la vida en este título de pelea. Para hacer daño a los Konpaku se debe agotar el Reishi; que actúa como la barra de al agotar la barra de salud del oponente, se activa un movimiento final que reduce sus Konpaku.

El juego también incorpora elementos de personalización —para usar en el modo historia exclusivamente— a través de Talismanes y Cristales de Alma, que permiten potenciar las estadísticas y habilidades de los personajes. Si bien la curva de aprendizaje puede ser algo pronunciada al principio debido a la cantidad de términos y mecánicas, el juego ofrece tutoriales integrados en el modo historia.

Fidelidad al estilo visual y sonoro de Bleach, pero con ciertas limitaciones

Tanto a nivel gráfico como en dirección artística, Bleach: Rebirth of Souls busca capturar la estética distintiva de la obra de Tite Kubo, con modelos de personajes detallados y animaciones que en general son fluidas durante los combates. Los menús y la interfaz de usuario son acordes al estilo de la serie, y en algunas ocasiones se sienten con la calidad o estilo visual de algunos de los recientes RPG de Atlus. Los escenarios de combate están inspirados en localizaciones emblemáticas de los arcos argumentales que adapta del manga y anime de Bleach. Sin embargo, no llegan a los detalles de otros arena fighter como Dragon Ball: Sparking! ZERO o JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Para el apartado sonoro de Bleach: Rebirth of Souls, solo bastaba con usar la OST del anime de Pierrot. Sin embargo, Tamsoft tomo el riesgo y creo una banda sonora original donde cada personaje cuenta con una pista exclusiva para su despertar. Dotando al juego de espectacularidad y de alguna forma tratar de trasladar esta sensación del anime a un videojuego. Adicionalmente, la mezcla de rock y ritmos hip-hop, característica de visión del estudio Pierrot de la obra de Tite Kubo se mantiene presente.

¿Bleach: Rebirth of Souls puede ser competitivo?

Las expectativas previas al lanzamiento de Bleach Rebirth of Souls se centraron en sí, el juego podría o no ser competitivo. No obstante, tras su lanzamiento, se ha evidenciado que, si bien el título muestra potencial, presenta deficiencias significativas que deben abordarse para considerarlo competitivo. Afortunadamente, Tamsoft ha expresado su deseo para mejorar el juego, inclinándose en cambios que en un futuro logren ajustar su nuevo estilo de arena fighter para que pueda ser tan competitivo como un juego de pelea tradicional.

¿Qué le impide ser competitivo a Bleach: Rebirth of Souls?

Actualmente, el juego cuenta con combos infinitos que ya están siendo prohibidos en torneos. Adicionalmente, algunos personajes poseen secuencias de combo que fuerzan al oponente a levantarse sin posibilidad de actuar o bloquear. Esto resta opciones al oponente y lo condiciona a usar como única defensa movimientos invencibles. Además, algunos movimientos requieren ajustes, ya sea por ser injustos o inservibles sin razón aparente. Sumado a esto, sorprende que Bleach: Rebirth of Souls no cuenta modo clasificatorio. Sumado a esto, la versión de PC no cuenta con opciones de rescatado (FSR o DLSS), lo cual hace que su optimización sea pobre para aquellas personas que no cuentan con una GPU de gama media alta. Esperamos que en un futuro cercano mucho de estos temas sean abordados por Tamsoft y así podamos ver una versión más pulida de este gratamente prometedor arena fighter.

Bleach: Rebirth of Souls 8 Calificaición general

Reseña hecha con una copia digital de Bleach: Rebirth of Souls para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también se encuentra disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.