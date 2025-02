Bleach: Rebirth of Souls: Tier Halibel, la tercera espada, muestra sus movimientos de pelea

La semana pasada, Bandai Namco presentó a Nnoitora con sus movimientos de pelea. Ahora, el turno para protagonizar el nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls es para Tier Halibel, la tercera espada del ejército de Aizen.

¿Cómo pelea Tier Halibel en Bleach: Rebirth of Souls?

Halibel, al igual que otros personajes de Bleach: Rebirth of Souls, cuenta con un install. El medidor de aura de Halibel se acumula con cada golpe que se conecta al oponente. Una vez este medidor llega a su 50% los ataques de Halibel aumentan de daño y mejora el desempeño de los movimientos. Sin embargo, este medidor de aura empezará a disminuir si no atacamos al rival. Los ataques de Halibel son de medio y corto alcance. Pero tienen en común, que ejercen una fuerte presión al oponente para mantener un flujo constante de energía en el medidor de aura.

El despertar de Halibel en Bleach: Rebirth of Souls libera a Tiburón. Esto cambia de tamaño el arma de Halibel y gracias a esto la tercera espada del ejército de Aizen en el Hueco Mundo mejora su alcance permitiendo hacer ataques a media distancia.

Desafortunadamente, tráiler de presentación de Halibel en Bleach: Rebirth of Souls ha dejado un sabor amargo. Ya que, su traducción se siente literal y sin tener un contexto de la obra de Tite Kubo. Esperamos que, la localización de Bleach: Rebirth of Souls al español de Latinoamérica tenga en cuenta este detalle. En un juego, cuyo modo historia es muy importante, es más que inquietante la calidad de la traducción del tráiler de Halibel en Bleach: Rebirth of Souls.

Esta no es la primera vez que una mala traducción está presente en un tráiler de Bleach: Rebirth of Souls.

Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Ahora que ya sabemos cómo pelea Tier Halibel, es hora de conocer los demás personajes de Bleach: Rebirth of Souls.

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco