Bleach: Rebirth of Souls, Ulquiorra e Ichigo Vasto Lord fueron presentados en TGS 2024

Durante el primer día de Tokyo Game Show 2024, Bandai Namco reveló un nuevo tráiler de Bleach: Rebirth of Souls. Este nuevo adelanto estuvo enfocado en la historia que adaptará el juego, la cual corresponde a la del arco de los Arrancar en el Hueco Mundo.

El punto fuerte del tráiler es la presentación de Ulquiorra Cifer peleando contra la versión Vasto Lord de Ichigo Kurosaki. Adicionalmente, el tráiler de Bleach: Rebirth of Souls de Tokyo Game Show 2024 confirma que el lanzamiento del juego está programado para los primeros meses del 2025.

¿Cuáles son los personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls desde su lanzamiento?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Cómo es y para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam a principios del 2025. Según los desarrolladores Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach, el cual debutó en octubre del 2004. La tercera parte de la temporada final de Bleach está´programada para ser estrenada el 5 octubre en Diseny+.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica