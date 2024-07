Bleach Soul Puzzle: el nuevo juego para celular sera lanzado en el 2024

El 5 de octubre del 2024, el ‘anime’ de Bleach cumple 20 años. Es por eso que desde hace unas semanas —que conocimos el mes de estreno de la tercera temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War— han salido a la luz varios proyectos basados en la obra de Tite Kubo. Entre estos destaca un nuevo juego para dispositivos móviles, desarrollado por Klab, el cual ha acabado de ser presentado.

Este nuevo juego de puzle tipo «match 3» cuenta con personajes de «Thousand-Year Blood War» en formato chibi. en Bleach Soul Puzzle, los jugadores podrán combinar piezas, activar ataques especiales mientras disfrutan de una experiencia de juego simple y estratégica. Según Klab, los jugadores en Bleach Soul Puzzle podrán recrear escenas icónicas de la serie. Además, aquellos que participen en la campaña de preregistro tendrán la oportunidad de ganar un autógrafo de Masakazu Morita, el ‘seiyu’ de Ichigo Kurosaki.

¿Bleach Soul Puzzle llegará a Colombia México y otros países de Latinoamérica?

Según las comunicaciones oficiales de Klab Bleach Soul Puzzle estará disponible en más de 150 países. Los preregistros ya están abiertos en Google Play, App Store y varios países de Latinoamérica, entre estos Colombia y México, están entre los afortunados que permiten registrarse.

A inicios de junio fue lanzado Bleach: Brave Souls para Nintendo Switch. Adicionalmente, la semana pasada conocimos el primer adelanto de Rebirth of Souls. Este es el nuevo juego para consolas de Bleach y Bandai Namco compartió dos de las canciones que harán parte de su banda sonora. Los desarrolladores de Bleach: Rebirth of Souls también comentaron que pronto en un evento para el Klub Outside —de fanáticos de la obra de Tite Kubo— se revelarían detalles de la jugabilidad del nuevo juego para consolas de Bleach.

Fuente: canal oficial en YouTube de Bleach Soul Puzzle.