Videojuegos

Bleach: Soul Resonance, el preregistro para el nuevo juego que adapta la obra de Tite Kubo ya está disponible

Crunchyroll será el encargado de distribuir el nuevo juego de Bleach a cargo del estudio Nuverse, conocidos por Marvel Snap.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Crunchyroll y A Plus Japan anunciaron el lanzamiento global de Bleach: Soul Resonance. Este es un juego de acción en 3D para dispositivos Android e iOS desarrollado por Nuverse —conocidos por ser los encargados de Marvel Snap—. El juego estará disponible a finales de este año, y el proceso de pre-registro ya está activo tanto para iOS como para Android.

El manga original de Bleach, creado por Tite Kubo, se publicó en la revista Weekly Shonen Jump desde 2001 hasta 2016, alcanzando 130 millones de copias en circulación. La obra también inspiró una serie de anime de 366 episodios que se emitió entre 2004 y 2012, además de cuatro películas, dos OVAs, novelas, obras de teatro, una película de acción real estrenada en 2018 y una nueva adaptación encargada de cubrir el último arco del manga, la cual está por entrar en su cuarta y última temporada.

¿Cómo es Bleach: Soul Resonance?

En Bleach: Soul Resonance, los jugadores controlarán a Ichigo Kurosaki para avanzar a través de la historia de la obra de Tite Kubo. El juego permitirá a los usuarios encontrar armas (Zanpakuto) y construir vínculos entre los personajes para mejorar la estrategia de combate. Los gráficos emplean la técnica cel shading, incorporando el estilo visual del nuevo anime Bleach: Thousand-Year Blood War. Este título se suma a otros juegos para smartphones de la franquicia, como Bleach: Brave Souls (de KLab, lanzado en Japón en 2015 y globalmente en 2016), Bleach: Immortal Soul, Bleach: Paradise Lost, BLEACH Kyo・Kai-Tamashinokakusei: Shinigami y Bleach: Soul Rising.

Vía: ANN

