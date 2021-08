[Opinión] Mi frustrante experiencia jugando Blightbound con mi novia

Siempre estoy a la búsqueda de nuevos títulos del género ‘beat ‘em up’ con modo cooperativo local. Ya saben, estilo Double Dragon, Streets of Rage o Scott Pilgrim vs. the World. ¿La razón? Muy sencilla, para jugar con mi novia. Aunque los dos amamos los videojuegos, no compartimos muchos gustos en ellos. Estos juegos en los que avanzamos golpeando a todos los maleantes que se interponen en nuestro camino son algunos de los pocos que podemos disfrutar juntos.

Pero un gran problema que tienen los juegos de este género es que suelen ser muy cortos. Pocas horas después de comenzar a jugar uno, ya estamos a la búsqueda del siguiente. Por eso apreciamos tanto títulos como Dragon’s Crown —del que mi novia ofreció una interesante crítica feminista— que gracias a sus mecánicas de RPG aumenta considerablemente el tiempo de juego.

Blightbound, un juego desarrollado por el estudio independiente Ronimo Games y publicado por Devolver Digital, parecía ser la respuesta a nuestras plegarias. Este es un juego-como-servicio, lo que significa que es constantemente actualizado con nuevos niveles, personajes y eventos. ¿Un ‘beat ‘em up’ prácticamente infinito? ¡Sí! ¡Por favor! Además, su ambientación y algunos elementos de juego nos recordaron a Diablo III, otro juego que disfrutamos mucho en pareja.

¿Qué podría ‘malir sal’?

Nuestra decepción no pudo ser mayor.

Las cosas no comenzaron bien. Pocos segundos después de iniciar el juego en nuestro PlayStation 4, tuvimos que acercarnos a la pantalla para leer la minúscula letra de los menús. Cuando tratamos de aumentar su tamaño, descubrimos que ya estaba lo más grande posible. Este fue solo un problema menor, pero que sirvió como heraldo de lo que venía.

Blighbound es un juego para equipos de tres jugadores: un Guerrero (tanque), una Asesina (dps) y un Mago (sanador). No se puede jugar con un grupo menor. Si no tenemos a nadie al lado, podemos jugar en línea o con ‘bots’ encargándose de llenar los roles. Mi novia de inmediato eligió ser una Asesina, así que elegí un Guerrero y decidimos buscar en línea una persona que se encargara de los hechizos y curaciones.

Pero, ¡Oh sorpresa! Resulta que la primera misión NO se puede jugar en línea. Si queremos unirnos a partidas por Internet, tenemos que demostrar que sabemos lo que hacemos superando un nivel. No hay problema, dejamos que el rol de Mago fuera llenado por un ‘bot’ y nos embarcamos en nuestra cruzada.

Así comenzó nuestro suplicio.

La inteligencia artificial de los ‘bots’ no es buena. Vimos al Mago gastar sus hechizos más poderosos cuando un enfrentamiento ya iba a terminar, dedicarse a atacar cuando necesitábamos que nos curara o quedarse atascado en la geometría de los niveles.

Esa fue una mala experiencia, pero tenía solución. En la siguiente misión, decidí convertirme en Mago para encargarme de la sanación. El ‘bot’ se convirtió en Guerrero. Se desempeñó mejor como ‘tanque’ que como curador, pero quisimos arrojar los controles contra el televisor cuando, a pesar que al jefe final de la misión le faltaban un par de golpes para ser derrotado, el ‘bot’ decidió tratar de revivirnos a mi y a mi esposa aunque ambos nos encontrábamos en la zona de daño de un ataque. Los tres morimos.

Estabamos decididos a no desmotivarnos. Pero, en otra misión diferente (el juego permite elegir entre varias en cualquier momento, sin importar si es la primera), el ‘bot’ no entendió un puzle simple en que cada uno debía entrar a una puerta. Él nunca entró a la que le correspondía y tuvimos que reiniciar el juego.

Cuando por fin superamos una misión y se habilitó la opción de unirnos a partidas en línea, las cosas no mejoraron. Blightbound permite el juego cruzado. Eso significa que podemos jugar con otras personas a través de internet sin importar si se conectan desde PS4, Xbox One o PC. Eso debía aumentar bastante la cantidad de jugadores, pero en las semanas que llevamos jugando este título no hemos encontrado una sola partida disponible y nadie se ha unido a las nuestras.

Ese es un gran problema. Blightbound depende de una comunidad de jugadores en línea, pero no se ha convertido en un título popular. A la hora de publicar esta nota, solo habían 11 jugadores activos en Steam y tenía un promedio de solo 34 durante agosto de 2021 (de acuerdo a Steamcharts). Tristemente, esta no es una cantidad saludable de jugadores para mantener un título en línea.

Si alguien ya tiene un par de amigos con quienes jugar en línea o localmente, no van a tener este inconveniente. Pero ese no es el único problema de este juego. Los enfrentamientos con enemigos son caóticos y no hay una buena lectura de la acción en pantalla. Los elementos del escenario pueden tapar aún más lo que ocurre y es fácil perder de vista a nuestro personaje. Además, el juego no tiene un buen rendimiento, al menos en un PS4 base.

Todo esto es una lástima, porque el sistema de progresión —en el que desbloqueamos nuevos personajes, subimos su nivel y los equipamos para personalizar sus características— puede ser divertido a pesar de no ser original. Los diseños de personajes son muy buenos y su mitología se podía prestar para historias interesante.

Mi novia y yo decidimos abandonar Blightbound. No nos estábamos divirtiendo y el reto que nos ofrece resulta más frustrante que emocionante. Sin embargo, no descartamos volver a jugarlo en el futuro. No son raros los casos de juegos-como-servicio que resultan decepcionantes en su lanzamiento, pero mejoran gracias a las constantes actualizaciones y se convierten en éxitos. No Man’s Sky, Destiny y hasta el mismo Fortnite son ejemplos de ello.

De acuerdo al mapa de ruta del juego, publicado en su página oficial, en el futuro tendremos nuevos héroes, habilidades, retos y mejoras. Con suerte también mejorarán el tamaño del texto en los menús y la inteligencia de los ‘bots’. Mi novia y yo estaremos pendientes para probar las nuevas actualizaciones cuando lleguen. Mientras tanto, ¿conocen algún juego cooperativo que nos quieran recomendar? Esperamos sus comentarios.