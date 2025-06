Blippo+ – Playdate Temporada 2

Los contenidos multimedia dentro de los videojuegos han sido una constante desde los inicios de la industria. Indudablemente, GTA 2 inició una tradición extendida hasta la actualidad con emisoras ficticias, locutores caóticos y música original, tal vez ahora menos excéntricos que en aquel entonces. Algunos videojuegos –incluida la misma franquicia GTA– presentaban programas de televisión y otros eran, un tanto más bizarros, como los clips de inicio en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Este último es justamente un fuerte paralelo con Blippo+, el más reciente «producto» de Panic para su consola portátil con manivela, Playdate.

Blippo+ fue anunciado oficialmente con su promesa de video en 1-bit para PC (Steam), pero su estética era demasiado fiel a Playdate como para que Panic no lo publicase ahí. La compañía guardó la sorpresa al público hasta el lanzamiento de la Temporada 2 de Playdate el pasado 29 de mayo. Blippo+ no es un juego, sino una suerte de servicio de ‘streaming’ interplanetario con video ‘full-motion’ en un solo bit. Monocromático, sin colores, mucho menos resolución HD o 4K. La versión de Steam todavía no está disponible, pero en su lugar la de Playdate está al aire y semanalmente presenta nuevo contenido sin necesidad de actualizar la aplicación.

Resulta que Blippo+ es a su vez una prueba de transmisión de video por internet a través de Playdate, de ahí que las actualizaciones semanales que lleva a cabo se realizan de forma automática en los servidores de Panic. Si bien la parrilla de programación muestra una distribución de programas por huso horario, estos solo duran unos cuantos minutos e incluso segundos. Cada canal se repite en ‘loop’ una vez completada su programación –como se muestra en la imagen superior– pero en general no son de una extensa duración. Su contenido cumple la cuota de rareza que ha de esperarse, sin duda entretenido, más la diversión depende del cristal con el que lo mire el espectador.

Es difícil analizar Blippo+ como lo que es, pues no es un juego interactivo de Playdate sino un experimento completamente diferente de Panic, tal como su amarilla, original y verdadera consola portátil. Un sistema que compite con PC portables modernos de exageradas proporciones y juegos de calidad AAA. Blippo+ sigue la línea Panic para usuarios que no quieren convenciones en sus consolas de videojuegos, que prefieren pensar fuera de la caja y arriesgarse a dibujar fuera de la línea. Como lo que hizo Sega en su última consola al meterle una memoria visual al control. O Nintendo con la serie WarioWare y mucho del ‘hardware’ al estilo de su primera consola híbrida. Ser rara y tener contenido aún más extraño es lo que más le sienta a una consola creada para entretener.

Puede que no todo el contenido de Blippo+ sea de interés, pero alguno que otro quedará rondando en la cabeza del espectador por un buen rato. Tal vez un video musical (MWT), una charla de adolescentes con temática desvariante (MSTV) o un canal para adultos tecnológicos tan borroso como en los noventa (ZEST). No es algo que te cambiará la vida ni que revoluciona a Playdate, pero simplemente nos alegra que sea una opción que «está ahí». Aún cuando tampoco sea el motivo para pagar los $39 USD por la segunda temporada –que otros juegos sí proveen–, es un buen aliciente con muy poco valor de repetición. Quizás por los contenidos adicionales cada jueves, pero es todo.

Me causa una curiosidad especial ver en cuánto quedará la versión para PC (Steam) y si mantendrá toda la programación disponible de Playdate. Cada persona es un universo aparte y sus opiniones al respecto son variadas. Pero en el caso de Blippo+ no hablamos de un material sobre el cual juzgar, porque simplemente no está hecho como todo lo demás que encontramos de Panic. Excepto su rareza, eso sí que es de Panic, afortunadamente.