Blizzcon 2021: estos son todos los anuncios del evento de Blizzard

De forma atípica, la Blizzcon 2021 (o la Blizzconline), el evento de Blizzard de este año, inició hoy. A diferencia de ediciones anteriores que se celebraron en noviembre, esta tuvo que correrse a febrero debido al coronavirus y realizarse online para no sufrir el mismo destino de la Blizzcon 2020. A pesar de esto, la Blizzcon 2021 ha dejado interesantes anuncios como Diablo II Resurrected, los adelantos de Overwatch 2, el nuevo parche de World of Warcraft y una nueva expansión de Hearthstone.

A continuación, te mostraremos un resumen de lo que nos ha traído la Blizzcon 2021 en materia de anuncios de videojuegos:

Nueva expansión de Hearthstone: Los Baldíos

En la Blizzcon 2021 se mostró que Hearthstone vendrá con varias novedades. La primera de ellas es la expansión Forged in The Barrens (Forjado en Los Baldíos). Se trata de nuevo contenido dedicado a los jugadores de la Horda en World of Warcraft.

Forged in The Barrens trae un nuevo set de 135 cartas, e incluye el nuevo efecto de «Frenesí«. Este es un efecto que se activa una única vez después de que un esbirro sobreviva a un ataque la primera vez. Por ejemplo, puede activar un ataque en área después de ser golpeado. Además, ahora las cartas de hechizos son clasificadas en escuelas elementales: Arcano, Fuego, Sagrado, Naturaleza, Sombra o Vil.

También llegará un nuevo tipo de juego llamado Hearthstone Mercenaries. En este, los jugadores reclutan mercenarios entre los que están reconocidos personajes de World of Warcraft, así como otros que aparecieron por primera vez en Hearthstone. Se trata de un modo RPG que consiste en enviar a estos personajes a misiones para subir de nivel y reclamar recompensas.

Anuncios en la Blizzcon 2021: Vuelve The Lost Vikings con Blizzard Arcade Collection

Blizzard decidió volver lanzar tres de los juegos con los que debutó como desarrolladora de videojuegos en los años 90. Esto lo hizo en un solo paquete llamado Blizzard Arcade Collection.

Blizzard Arcade Collection reúne a The Lost Vikings (1993), Blackthorne (1994) y Rock n’ Roll Racing (1993) en este compendio que los adapta a pantallas actuales con relación de aspecto 16:9. Algunos nuevos detalles son agregados, como la posibilidad de retroceder el tiempo (en caso de algún error), guardar y cargar partidas, y agregar filtros.

Blizzard Arcade Collection está disponible ahora mismo en Nintendo Switch, Playstation, Xbox y PC a un precio básico de 20 dólares.

Adelantos de Overwatch 2

Blizzard habló de Overwatch 2, aunque no de la forma que muchos querían (por ejemplo, un anuncio de fecha oficial del juego). En cambio, reunió al equipo de desarrolladores para mostrar qué han adelantado sobre la segunda parte de su juego de disparos.

Entre lo que se vio se puede destacar nuevos diseños de personaje, nuevos mapas, la mención de misiones específicas de héroe, enfoque en el modo historia y árboles de talento para cada personaje.

Si quieres saber más detalles de Overwatch 2 en la Blizzcon 2021, consulta nuestra nota dedicada a este juego.

Widowmaker, Reaper, McCree y Pharah.

Mapa de Nueva York.

Árboles de talento.

Punto de vista de la nueva heroína, Sojourn.

Anuncios de la Blizzcon 2021: Diablo II: Resurrected y Diablo IV

Durante la jornada Blizzard anunció la remasterización de Diablo II: Lord of Destruction, llamada Diablo II: Resurrected. Además, mostró una nueva clase que llegará a Diablo IV, el rogue.

Para más detalles, consulta nuestra nota dedicada a los anuncios de Diablo de la Blizzcon:

El parche 9.1. de World of Warcraft

En el primer día de la Blizzcon 2021 se terminó confirmando lo que decían las filtraciones sobre World of Warcraft: Shadowlands. Básicamente, se reprodujo un tráiler mostrando lo que pasaba en el parche 9.1 con Anduin Wrynn.

Por otro lado, también se señaló la pronta llegada de la expansión The Burning Crusade a Wow Classic.

Para más detalles, consulta nuestra nota de la filtración de los cambios del parche 9.1, que compartimos antes de la Blizzcon:

Fuente: Transmisión oficial de Blizzard.