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Diablo V, Starcraft, WoW Forever y todos los anuncios de BlizzCon 2026

¡Por todos los diablos!

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Los dos días de celebración de BlizzCon 2026 llegaron a su final y la verdad es que sí hubieron varias noticias y revelaciones que nos dejaron sorprendidos. Pudimos conocer los primeros detalles de Diablo V, una nueva experiencia para World of Warcraft, un nuevo juego de Starcraft, nuevos personajes para Overwatch, Heroes of The Storm y más.

Contenido:

Diablo V

Empecemos con el próximo juego de la trágica saga de Santuario. El primer avance de Diablo V nos muestra un mundo 100 años después de los eventos de la cuarta entrega: Diablo ha regresado y ganado la guerra contra los Ángeles. No se espera su lanzamiento sino hasta el segundo trimestre de 2029. Pueden ver el panel completo en el que se revelaron todos los detalles sobre el juego aquí.

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De acuerdo a lo dicho en el panel, Diablo V tendrá más clases que los juegos anteriores y entre las confirmadas están Cazador de demonios, Caballero de la plaga y Monje.

Los calabozos y el mapeado del mundo serán generados aleatoriamente y todos los pueblos están destruidos, por lo que todo girará en torno a una caravana que será nuestro “pueblo móvil”. El sistema de objetos estará inspirado en Diablo II y debemos acomodarlo nosotros mismos en un inventario tiepo Tetris. Habrán requisitos para equipar ciertos objetos y vuelven los objetos de set.

Por supuesto, el juego está en desarrollo y todo puede cambiar de aquí a su lanzamiento.

Diablo IV

Falta mucho para la llegada de Diablo V, pero entre los anuncios y noticias de BlizzCon 2026 dieron mucha información sobre lo que llegará a Diablo IV para mantenernos entretenidos mientras tanto. Para celebrar el 30º aniversario de la saga veremos en este juego el regreso de Deckard Cain, Diablo y Los Males Supremos en la Temporada del Legado Infernal de Diablo el 15 de septiembre de 2026. Tendremos recompensas de aniversario y equipos inspirados en todas las eras de Diablo.

En el panel del juego revelaron que tendremos un nuevo paquete de clase de Diablo IV en la primera mitad de 2027: La Amazona.

En otras noticias, Diablo IV saldrá para Nintendo Switch 2 el 15 de septiembre y ya están trabajando en la serie animada para Netflix que revelaron años atrás.

Starcraft

En BlizzCon 2026 anunciaron un nuevo juego de Starcraft simplemente llamado ‘Starcraft’ con un tráiler cinematográfico que pueden ver a continuación.

El nuevo Starcraft no será un juego de estrategia como los dos anteriores, sino un juego de disparos de mundo abierto que no saldrá hasta el segundo trimestre de 2030.

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever será «una versión conocida pero renovada de Azeroth» en la que podremos visitar los continentes originales y subir hasta el nivel 60 en nuevas historias que se desarrollarán después de los eventos de Warcraft III Reforged: Reino de los Renegados (más sobre esto más adelante) y antes del Núcleo de Magma.

La fecha de lanzamiento de WoW: Forever será el el 4 de noviembre de 2026 pero tendremos una beta que empezará el jueves 17 de septiembre. Estará incluido con las suscripciones activas o adquisiciones de tiempo de juego de World of Warcraft.

World of Warcraft

La próxima gran actualización de contenido para World of Warcraft: Midnight se llamará Eclipse y en está tendremos la misión de deterner a Xal’atath, que está a punto de apoderarse del alma del mundo. La historia se desarrollará en el Núcleo del Mundo y los eventos que vivamos nos llevarán directo al desenlace de la actual saga en la próxima expansión: El Último Titan (‘The Last Titan’).

Hablando de ‘The Last Titan’, esa expansión nos llevará de regreso a Rasganorte.

Warcraft III Reforged: Reino de Renegados

Durante BlizzCon 2026 lanzaron de sorpresa una expansión sorpresa para Warcraft III Reforged llamada Reino de Renegados (‘Forsaken Kingdom’)

Esta nueva campaña sigue la caída de Lordaeron y su transformación en la Ciudad Subterránea y trae al juego rostros conocidos como Sylvanas.

Como dijimos, esta campaña ya está disponible.

Heroes of The Storm

Otra de las grandes sorpresas de BlizzCom 2026 es que Heroes of The Storm no está tan muerto después de todo porque revelaron un nuevo personaje para este MOBA: Xal’atath, actual villana de World of Warcraft.

Podremos comprarla dentro del juego a partir del 28 de septiembre de 2026.

Hearthstone

La nueva clase Monje llegará a Hearthstone en marzo de 2027.

Pero antes de eso tenemos la actualización La era del Imperio Negro que llegará a Hearthstone el 20 de octubre de 2026. Se inspira en la primera era de Azeroth y el auge del Imperio negro, cuando los dioses antiguos C’Thun, N’Zoth, Yogg-Saron e Y’Shaarj dominaban el mundo.

Overwatch

Durante BlizzCon 2026 anunciaron un nuevo personaje y lanzaron de sorpresa su prueba gratis en Overwatch: Doctrine.

También anunciaron que en 2027 habrá una colaboración con Cyberpunk 2077: Edgerunners que traerá a Overwatch skins inspiradas en las dos temporadas de esta serie de anime.

Esas fueron las noticias y sorpresas que tuvimos durante BlizzCon este año.

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