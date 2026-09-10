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Fecha, hora y cómo ver BlizzCon 2026 para no perderse las noticias sobre WoW, Diablo, Overwatch y más

Puntuales los orcos por favor.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La esperada celebración de BlizzCon 2026 —la convención para fanáticos de World of Warcraft, Overwatch, Diablo y demás juegos de Blizzard— se emitirá gratis para todos y aquí les vamos a decir todo sobre la fecha, hora y enlaces para verla en vivo.

Este evento se llevará a cabo durante dos días, el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2023. La ceremonia de inauguración empezará el sábado a las siguientes horas:

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  • México: 11:30 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:30 p.m.
  • Chile: 1:30 p.m.
  • Argentina: 2:30 p.m.
  • España: 7:30 p.m.

Los canales oficiales en los que se presentarán la ceremonia de inauguración y los eventos más importantes de BlizzCon 2026 son:

Pueden ver la agenda completa del evento a continuación. Los horarios que se muestran en la tabla son la hora del pacífico de Estados Unidos (GMT -7), así que deben ajustarla a la hora del país en que están: México (+1), Colombia (+2), Perú (+2), Ecuador (+2), Chile (+3), Argentina (+4), España (+9).

Como pueden ver, BlizzCon 2026 tendrá varios escenarios y arenas y eso significa que habrán varios eventos a la misma hora en la misma fecha, pero todos se van a transmitir igualmente. Si quieren ver una presentacion, panel o un torneo que no se va a emitir en los canales oficiales de Blizzard, usen los siguientes enlaces dependiendo del juego.

Toda esta información sobre la fecha y horarios de los eventos, presentaciones y torneos de BlizzCon 2026 debería ser suficiente para que no se pierdan lo que desean ver.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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