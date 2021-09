Bloodrayne y su secuela volverán a consolas con versiones ‘ReVamped’

¡La vampiresa más sexi de los videojuegos está de regreso! No, no es Morrigan de Darkstalkers —ojalá lo fuera— sino Rayne, protagonista de la saga Bloodrayne.

Hace poco llegó una versión remasterizada de Bloodrayne: Betrayal con el subtítulo Fresh Bites y hace poco menos de un año que los dos primeros juegos de la saga recibieron nuevas versiones ‘Terminal Cut’ para PC. Ahora se acercan Bloodrayne: ReVamped y Bloodrayne 2: ReVamped para consolas.

Estas versiones ReVamped serán similares a los ‘Terminal Cut’ para PC que conocimos el año pasado. De acuerdo al comunicado del distribuidor Ziggurat Interactive, tendrán las siguientes características:

Soporte para altas resoluciones, hasta 4K (3840×2160)

Secuencias de video escaladas

Mejoras de iluminación a nivel de motor de juego

Mejoras a las texturas

Efectos mejorados para reflejos, agua, niebla y sombras

Por si se lo están preguntando, no solo tendrán subtítulos en español, también tendrán voces en este idioma.

Bloodrayne: ReVamped y BloodRayne 2: ReVamped llegarán a las consolas PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch durante el último trimestre de 2021. Si no pueden esperar por jugarlos, pueden aguantar las ganas viendo las películas sobre el personaje dirigidas por Uwe Boll… pensándolo bien, mejor no hagan eso.

Via: Gematsu

Fuente: comunicado oficial de Ziggurat Interactive