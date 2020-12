Tal como prometió NetEase hace algun tiempo, la versión para Android de Bloodstained: Ritual of the Night —el juego producido por Koji Igarashi como una secuela espiritual de sus títulos de Castlevania— ya está disponible para dispositivos móviles Android.

Este juego, que obviamente pertenece al género ‘metroidvania’, salió originalmente a mediados de 2019 para PC y consolas. Fue muy bien recibido por su nostálgica aproximación a los juegos de acción y plataformas.

La versión para Android, que podemos encontrar en Google Play, tiene un costo de 36.000 pesos colombianos. Incluye todos los DLC que han salido para el juego en las demás plataformas, incluyendo los personajes controlables Zangetsu y Bloodless. La descripción del juego dice que van a llegar más personajes y modos de juego.

Pero no todo es perfecto. Según reportan los jugadores, la versión para Android de Bloodstained: Ritual of the Night tiene serios problemas de rendimiento, incluso en teléfonos de alta gama. Aunque el juego permite ajustar la calidad gráfica, Android Police reporta que solo corre a 30 cuadros de animación por segundo y se ralentiza constantemente.

También hay inconvenientes con el uso de controles, pues parece que no los soporta totalmente. Aunque funcionan bien a la hora de jugar, entrar a los menús y pausar requieren uso obligatorio de la pantalla táctil.

Esperamos que los desarrolladores puedan arreglar todos estos problemas de Bloodstained en Android mediante actualizaciones. Pero si la versión para Nintendo Switch sirve como ejemplo, puede pasar mucho tiempo antes de que eso pase.

Fuentes: Google Play, Android Police